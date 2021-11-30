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СЬОГОДНІ Новини України

Дощі, мокрий сніг, але не скрізь: де в Україні варто очікувати опади 30 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
30 листопада, 06:00
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Пориви вітру цього дня сягатимуть 12 м/с
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У вівторок, 30 листопада, у деяких регіонах України прогнозують дощ та мокрий сніг. Окрім того, очікуються пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Дощу варто очікувати на територіях Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та у Сімферополі. Мокрий сніг прогнозують у Волинській, Львівській та Закарпатській областях. На решті території мінлива хмарність.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до +4 градусів. На сході прогнозують 5-9 градусів тепла

У північних регіонах очікується +1-6 градусів. На півдні — 4-12 градусів тепла.

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У Києві опадів не прогнозують, +1-3 градуси, а в Сімферополі також буде сухо, 10-12 градусів тепла.

У Карпатах випало до метра снігу

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах у суботу, 20 листопада, випало до 1 метра снігу. Вранці там була температура 5 градусів морозу. У горах була дуже погана видимість – до 50 метрів.

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"Станом на 11:45 20.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5 градусів, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах намети снігу до 1 м", — йдеться у повідомленні.

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