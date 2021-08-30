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СЬОГОДНІ Новини України

Дощі не відступають. Синоптик розповіла, якою буде погода в останній день літа

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
30 серпня, 19:56
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В Україні місцями очікуються опади 31 серпня і 1 вересня
Українців чекають зливи і невелике похолодання. Фото: колаж "Сьогодні"
Українців чекають зливи і невелике похолодання. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 31 серпня, в Україні дощі очікуються в східних, північних і місцями західних областях. На решті території країни буде сухо і сонячно.

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Про це розповіла синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

На заході очікується 17-22 градуси тепла, на півночі 19-24, а на сході, півдні, в більшості центральних областей 23-28 градусів.

У Києві вночі дощитиме, але вдень проясниться. Максимальна температура повітря – до +23 градусів.

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Погода в Україні 1 вересня

У середу, 1 вересня, у багатьох областях України буде дощова погода.

"1 вересня дощова погода очікується на заході, півночі та місцями в центральній частині. На сході та півдні буде сухо", – розповіла синоптик.

Діденко також попередила, що 2 вересня в Україні відчутно похолодає.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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