Русский
$ 26,94
31,9
  1. Новини України

Дощі з грозами та спека. Де погода не порадує українців (карта)

7 серпня 2021 6:15

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як обіцяють синоптики, в деяких регіонах очікуються потужні зливи

Погода в Україні буде мінливою. Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні буде мінливою. Колаж: "Сьогодні"

У суботу, 7 серпня, погода в Україні буде місцями сонячною, а місцями – дощовою. Середня температура коливатиметься в межах 25-28 градусів.

Реклама

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

На заході країни синоптики прогнозують сонячну погоду, вдень температура очікується від 24 до 27 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 12 до 14 градусів тепла.

Читайте також: Знеструмлені будинки, потопи та повалені дерева. Що творила негода в Україні

Водночас на півночі країни опадів також не очікується. Вдень температура коливатиметься в межах +25-27 градусів, а вночі очікується від +15 до +17.

Реклама

У східних регіонах синоптики прогнозують зливи з грозами. Однак незважаючи на опади, на жителів чекає спека – середня температура сягатиме позначки +34. Вночі очікується від +20 до +22.

В тренді
Викрадення Луценка та Вербицького: двох обвинувачених можуть звільнити з-під варти
Обвинувачені в кримінальному провадженні до моменту їх затримання перебували в розшуку, а 7 серпня можуть стати вільними / Фото: колаж "Сьогодні"

На півдні країни також синоптики обіцяють опади. Вдень температура буде коливатися в межах +28-30 градусів. Вночі очікується від +19 до +21.

До речі, останнім часом негода все частіше накриває Україну, причому часто бурі з грозами закінчуються потопами і пошкодженою інфраструктурою. Також читайте новини по темі:

Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У п'ятницю на Україну обрушиться циклон – оголошено штормове попередження
У п'ятницю на Україну обрушиться циклон – оголошено штормове попередженняУкраїна
Тіньова зайнятість перестане бути перешкодою для пенсії – Мінсоцполітики готує закон
Тіньова зайнятість перестане бути перешкодою для пенсії – Мінсоцполітики готує законЕкономіка
В Україні знесуть хрущовки – куди і на яких умовах розселять українців
В Україні знесуть хрущовки – куди і на яких умовах розселять українцівЕкономіка
В Україні введуть новий локдаун? У МОЗ відповіли
В Україні введуть новий локдаун? У МОЗ відповілиУкраїна
"Не можна злити Росію": секретар РНБО розповів, як Німеччина і Франція підставили УкраїнуУкраїна
Медузи повернулися. Свіжі фото з курортної Кирилівки
Медузи повернулися. Свіжі фото з курортної КирилівкиЗапоріжжя

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти