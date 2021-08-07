Дощі з грозами та спека. Де погода не порадує українців (карта)

Як обіцяють синоптики, в деяких регіонах очікуються потужні зливи

Погода в Україні буде мінливою. Колаж: "Сьогодні"

У суботу, 7 серпня, погода в Україні буде місцями сонячною, а місцями – дощовою. Середня температура коливатиметься в межах 25-28 градусів.

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Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

На заході країни синоптики прогнозують сонячну погоду, вдень температура очікується від 24 до 27 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 12 до 14 градусів тепла.

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Водночас на півночі країни опадів також не очікується. Вдень температура коливатиметься в межах +25-27 градусів, а вночі очікується від +15 до +17.

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У східних регіонах синоптики прогнозують зливи з грозами. Однак незважаючи на опади, на жителів чекає спека – середня температура сягатиме позначки +34. Вночі очікується від +20 до +22.

На півдні країни також синоптики обіцяють опади. Вдень температура буде коливатися в межах +28-30 градусів. Вночі очікується від +19 до +21.

До речі, останнім часом негода все частіше накриває Україну, причому часто бурі з грозами закінчуються потопами і пошкодженою інфраструктурою. Також читайте новини по темі:

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