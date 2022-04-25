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СЬОГОДНІ Новини України

Дощі з грозами. Погода в Україні на 25 квітня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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25 квітня, 06:00
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Попри опади в нашій країні буде дуже тепло
В Україні йтиме дощ/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
В Україні йтиме дощ/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у понеділок, 25 квітня, буде вологою. У більшості областей прогнозують опади, подекуди з грозами. Швидкість вітру сягатиме 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні більшу частину України накриють дощі з грозами. В деяких областях прогнозують мінливу хмарність. Температура протягом дня буде високою. Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 16 до 19 градусів тепла. На сході прогнозують +19...+21 градус.

У північних регіонах – 18-22 градуси тепла. На півдні очікується 20-23 градуси вище нуля.

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У Києві прогнозують дощ з грозою, 18-20 градусів тепла, а в Сімферополі буде сухо – +21...+23 градуси.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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