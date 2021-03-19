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Дощі, сніг і морозні ночі: синоптики дали прогноз на вихідні

19 березня, 17:36

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Спочатку погода буде сирою і неприємною, а потім налагодиться – потеплішає і вийде сонце

Вихідні почнуться з дощової погоди, у суботу навіть місцями може бути мокрий сніг. У неділю опади припиняться. При цьому посилиться нічний мороз.

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Синоптик Наталія Діденко в Facebook написала, що в більшості областей України 20 березня невеликі дощі і подекуди мокрий сніг

21 березня без опадів і навіть вигляне сонце.

Вітер з північного, північно-західного буде переходити в неділю на західний, південно-західний. У суботу буде слабким.

Температура повітря у суботу в більшості областей України 2-6 градусів, на півдні – 4-8 тепла. У неділю за рахунок прояснень потеплішає на 2-4 градуси.

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20 березня у Києві є ймовірність невеликих опадів. Вдень не вище 3-4 градусів тепла. Однак у неділю сонце трохи підвищить температуру повітря.

А ось за даними Укргідрометцентру, в суботу та неділю істотно похолоднішає вночі на заході, буде мороз 5-8 градусів.

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Дощі, сніг і морозні ночі: синоптики дали прогноз на вихідні

20 березня

21 березня

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Тим часом в ООН розповіли, як погода і повітря впливають на COVID-19. Коронавірус довше зберігає життєздатність за низьких температур, але відмовлятися від масок під час потепління не варто, оскільки динаміка його поширення пов'язана насамперед із запобіжними засобами, а не з метеорологічними чинниками.

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погода синоптики прогноз погоди наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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