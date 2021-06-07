Дощі знову накриють частину України – як зміниться погода у вівторок (карта)

Опади прогнозують майже у всіх регіонах. Згідно з даними синоптиків, дощів не буде лише в Ужгороді

У вівторок, 8 червня, в Україні буде тепло. Однак частину областей знову накриють грозові дощі.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На сході – +21-23 градуси;

На півдні – +21-25 градусів;

На заході – +22-25 градусів;

На півночі – +22-24 градуси;

У центрі – +22-24 градуси.

У Києві після нічної прохолоди вдень обіцяють 22-24 градуси тепла, але насолодитися теплом в повній мірі не вийде, бо паралельно на жителів столиці чекають злива і гроза.

Опади прогнозують майже у всіх регіонах України. Згідно з даними синоптиків, дощів не буде лише в Ужгороді.

В тренді Україна знову накриє дощовий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди

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Нагадаємо, Одесу негода накрила ще в неділю – там пройшов дощ із градом і затопило деякі ділянки дороги.

Раніше злива залила і Маріуполь. Через сильний дощ дороги затопило, а у місцевих жителів загинула домашня птиця.

Також сайт "Сьогодні", традиційно порівнявши три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів, з'ясував, що чекає Україну в першому літньому місяці – червні.