Дощі йдуть на схід: сонячний прогноз на 18 травня (карта)

На більшій частині України напередодні вихідних обіцяють чудову погоду, але кільком області не пощастило

Прогноз погоди нарешті сонячний для більшості українців – майже скрізь у п'ятницю, 18 червня, буде тепло та сухо, невеликі дощі обіцяють лише на сході та півдні.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві в останній робочий день тижня буде спекотно – стовпчик підбирається до 30 градусів – і жодних дощів і гроз.

Тепло і комфортно буде й в інших північних областях і в центрі – температура 26-28 градусів і сонячно з мінливою хмарністю.

На заході скрізь встановиться літня спека – 27-29 градусів, дощів і гроз також не передбачається.

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А ось на сході і півдні з пляжним відпочинком поки доведеться зачекати: за досить комфортної температури 24-27 градусів, там пройдуть дощі, хоч і невеликі.

Нагадаємо, раніше синоптики обіцяли, що до кінця тижня в Україну має прийти справжнє літо, у деяких областях вже буде 30-градусна спека. Дощів теж стане значно менше.

Ми також повідомляли, що вперше за останні 10 років Україні практично не загрожує літня посуха, а погодні умови вже виявилися дуже сприятливими для розвитку ранніх зернових культур.

А ще 15 червня в Одесі і Дніпрі дощ затопив вулиці, вітер виривав дерева з корінням, а також ламав борди.