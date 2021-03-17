Дощі, вітер і мокрий сніг: синоптик попередила про бридку погоду

Сьогоднішні опади варто очікувати і завтра. 18 березня дощі і подекуди мокрий сніг очікуються в більшості областей України.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у четвер буде досить холодно і волого.
Температура повітря протягом дня очікується не вище 2-5 градусів тепла.
На півдні, в Приазов'ї і в Дніпропетровській області 4-9 градусів.
Вітер в Україні завтра з північного заходу і буде поривчастим.
18 березня очікуються періодичні опади практично повсюдно у вигляді дощу, подекуди мокрий сніг.
У Києві буде волога холодна погода, вдень близько 3-4 градусів.
Діденко додала, що в п'ятницю, суботу та неділею теж буде холодно і сиро.
А згідно з даними Укргідрометцентру, суха погода в четвер "світить" лише жителям Волинської, Рівненської, Чернігівської та Сумської областей.
Як повідомляли новини "Сьогодні", синоптики попередили любителів гірського відпочинку про небезпеку у Карпатах.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк