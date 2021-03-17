Дощі, вітер і мокрий сніг: синоптик попередила про бридку погоду

Наталка Діденко натякнула, що до кінця тижня гарної погоди чекати не варто

Сьогоднішні опади варто очікувати і завтра. 18 березня дощі і подекуди мокрий сніг очікуються в більшості областей України.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у четвер буде досить холодно і волого.

Температура повітря протягом дня очікується не вище 2-5 градусів тепла.

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На півдні, в Приазов'ї і в Дніпропетровській області 4-9 градусів.

Вітер в Україні завтра з північного заходу і буде поривчастим.

18 березня очікуються періодичні опади практично повсюдно у вигляді дощу, подекуди мокрий сніг.

У Києві буде волога холодна погода, вдень близько 3-4 градусів.

Діденко додала, що в п'ятницю, суботу та неділею теж буде холодно і сиро.

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А згідно з даними Укргідрометцентру, суха погода в четвер "світить" лише жителям Волинської, Рівненської, Чернігівської та Сумської областей.

Як повідомляли новини "Сьогодні", синоптики попередили любителів гірського відпочинку про небезпеку у Карпатах.

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