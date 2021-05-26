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Дощі, спека і похолодання: погода нам готує "сюрпризи" на кінець травня

26 травня, 13:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У четвер в Україні буде мокра, але тепла погода, а найцікавіше нас чекає на вихідних

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Завтра в Україні будуть і грози, і сонце. Але незважаючи на дощову погоду буде тепла комфортна температура, на сході навіть майже 30 градусів спеки. Та до кінця тижня погода істотно зіпсується.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

27 травня очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах поривчастий вітер. У західних областях завтра хоч і є ймовірність дощів, однак локально і невеликі.

Південна частина України і схід в четвер буде без опадів – туди дощі прийдуть в п'ятницю-суботу.

Температура повітря завтра 20-26 градусів, на сході, півдні та у Дніпропетровській області буде 24-28 тепла.

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У Києві четвер буде з теплим дощем, протягом дня очікується 21-24 градуси.

В Укргідрометцентрі уточнили, що дощі пройдуть на заході, півночі, в Житомирській, Вінницькій, Київській і Черкаській областях.

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Дезінфекція від коронавірусу. REUTERS/Ann Wang

В останні дні травня будуть сюрпризи

Діденко зазначає, що найцікавіше у погоди заплановано на 29-30 травня, очікується навіть похолодання. У суботу дощитиме і навіть зливи по всій Україні, за винятком Волині і Рівненщини.

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Східна частина в суботу ще порадує справжнім теплом, а в неділю вже посвіжішає.

У неділю північна і південна частини України без дощів, а ось в центрі, на сході та у більшості західних областей (знову крім Волині та Рівненщини) пройдуть грозові дощі.

У Києві в суботу гроза, а в неділю з'явиться сонце. 29-30 травня в столиці очікується зниження температури повітря до 16-17 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Україною пройшовся ураган, який вже накоїв чимало лиха.

А на Львівщині через сильні зливи затопило місто.

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