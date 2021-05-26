Дощі, спека і похолодання: погода нам готує "сюрпризи" на кінець травня

Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Завтра в Україні будуть і грози, і сонце. Але незважаючи на дощову погоду буде тепла комфортна температура, на сході навіть майже 30 градусів спеки. Та до кінця тижня погода істотно зіпсується.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
27 травня очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах поривчастий вітер. У західних областях завтра хоч і є ймовірність дощів, однак локально і невеликі.
Південна частина України і схід в четвер буде без опадів – туди дощі прийдуть в п'ятницю-суботу.
Температура повітря завтра 20-26 градусів, на сході, півдні та у Дніпропетровській області буде 24-28 тепла.
У Києві четвер буде з теплим дощем, протягом дня очікується 21-24 градуси.
В Укргідрометцентрі уточнили, що дощі пройдуть на заході, півночі, в Житомирській, Вінницькій, Київській і Черкаській областях.
В останні дні травня будуть сюрпризи
Діденко зазначає, що найцікавіше у погоди заплановано на 29-30 травня, очікується навіть похолодання. У суботу дощитиме і навіть зливи по всій Україні, за винятком Волині і Рівненщини.
Східна частина в суботу ще порадує справжнім теплом, а в неділю вже посвіжішає.
У неділю північна і південна частини України без дощів, а ось в центрі, на сході та у більшості західних областей (знову крім Волині та Рівненщини) пройдуть грозові дощі.
У Києві в суботу гроза, а в неділю з'явиться сонце. 29-30 травня в столиці очікується зниження температури повітря до 16-17 градусів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Україною пройшовся ураган, який вже накоїв чимало лиха.