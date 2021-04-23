Дощовий і сніжний Великдень: синоптики дали невтішний прогноз (відео)

В Україні потеплішає лише після 10 травня, тоді стовпчики термометрів доповзуть до відмітки +25 градусів

Уже цими вихідними синоптики прогнозують дощі, а на Великдень у деяких регіонах навіть сніг. Коли очікувати стабільного тепла, дізналися "Сьогодні".

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Синоптики кажуть, що тепло буде, але перед цим треба ще пережити зливи з грозами та навіть заморозки. Погодні каруселі синоптики прогнозують до травня. Вже цими вихідними очікується погіршення погоди майже на усій території України.

На Заході та на Півночі похолодання до мінусових температур вже може бути у суботу, 24 квітня. А у південних та центральних областях ближче до понеділка, 26 квітня.

"Відбуватиметься заток холодного арктичного повітря з північного Заходу, і, відповідно, наступні кілька днів, близько п'яти, буде доволі прохолодно. Вночі у більшості регіонах України очікуються заморозки на поверхні ґрунту", – каже синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Такій мінливій і переважно холодній погоді не дивується народний синоптик Леонід Горбань, каже: пізній Великдень, сніжне Благовіщення – ознаки пізньої весни, тому цьогорічна весна – холодна.

Потеплішає після 10 травня. Тоді стовпчики термометрів доповзуть до відмітки +25 градусів. Щоправда, це триватиме лише два тижні, а потім знову задощить. Погода на Великдень теж сподобається не всім.

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Перша половина літа очікується тепла, але дощовою. Водночас від другої половини серпня знову стане прохолодно, кажуть синоптики.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Карпати замело снігом.

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