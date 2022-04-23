Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Дощово та прохолодно: погода в Україні на 23 квітня (карта)

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 квітня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У столиці України пройде дощ, удень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів
На Заході прогнозують дощову погоду. Колаж "Сьогодні"
На Заході прогнозують дощову погоду. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в суботу, 23 квітня, буде дощовою і прохолодною. Синоптики прогнозують опади у всіх регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Погода в регіонах

Максимальна температура повітря становитиме +12...+18 градусів. Трохи свіжіше виявиться смуга Житомирщина-Хмельницька-Тернопільщина-Івано-Франківщина-Львівщина-Закарпаття.

На Заході прогнозують дощову погоду, температура становитиме +10…+14 градусів. У східних регіонах сонячно, а також тепліше – вдень +15…+18 градусів.

Північні області потраплять під опади, позначки на термометрах покажуть +14…+16 градусів. На Півдні також дощі, водночас там очікують +14...+17 градусів.

Реклама

У столиці України 23 квітня пройде дощ, удень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.

Реклама

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко перебудовуватися. Вплив погодних умов на здоров'я людини пов'язане також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 22 квітня
1
Особовий склад 21 200
Особовий склад
2
Літаки 176
Літаки
3
Гелікоптери 153
Гелікоптери
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артилерія 397
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 138
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 172
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1523
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
Слава Україні
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.83

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти