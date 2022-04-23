Дощово та прохолодно: погода в Україні на 23 квітня (карта)

У столиці України пройде дощ, удень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів

На Заході прогнозують дощову погоду. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в суботу, 23 квітня, буде дощовою і прохолодною. Синоптики прогнозують опади у всіх регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Максимальна температура повітря становитиме +12...+18 градусів. Трохи свіжіше виявиться смуга Житомирщина-Хмельницька-Тернопільщина-Івано-Франківщина-Львівщина-Закарпаття.

На Заході прогнозують дощову погоду, температура становитиме +10…+14 градусів. У східних регіонах сонячно, а також тепліше – вдень +15…+18 градусів.

Північні області потраплять під опади, позначки на термометрах покажуть +14…+16 градусів. На Півдні також дощі, водночас там очікують +14...+17 градусів.

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У столиці України 23 квітня пройде дощ, удень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко перебудовуватися. Вплив погодних умов на здоров'я людини пов'язане також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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