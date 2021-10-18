Дощитиме і прохолодно: прогноз погоди на 18 жовтня

У понеділок, 18 жовтня, в Україні очікуються опади і прохолодна температура. Водночас в країну йдуть морози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дощі 18 жовтня буде у Волинській, Рівненській, Сумській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях. Вітер по всій країні буде 5-10 м/с.
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На заході очікується 10-12 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +14 градусів.
У північних регіонах варто очікувати 9-12 градусів тепла. На півдні — +13-15 градусів.
У Києві прогнозують слабкий дощ. Температура повітря складе 9-11 градусів тепла.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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