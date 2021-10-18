Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО
СЬОГОДНІ Новини України

Дощитиме і прохолодно: прогноз погоди на 18 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
18 жовтня, 06:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У понеділок кілька областей України накриють дощі
Погода в Україні буде холодною та мокрою/Колаж: Сьогодні
Погода в Україні буде холодною та мокрою/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 18 жовтня, в Україні очікуються опади і прохолодна температура. Водночас в країну йдуть морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Дощі 18 жовтня буде у Волинській, Рівненській, Сумській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях. Вітер по всій країні буде 5-10 м/с.

На заході очікується 10-12 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +14 градусів.

У північних регіонах варто очікувати 9-12 градусів тепла. На півдні — +13-15 градусів.

Реклама

У Києві прогнозують слабкий дощ. Температура повітря складе 9-11 градусів тепла.

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Реклама

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

Читайте також

  • Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
  • Україні потрібно готуватися до природних катастроф. У найближчі роки в країні буде змінюватися клімат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 жовтня 1991. Постановою Кабміну було створено спільний українсько-німецький консорціум «Чорнобильгабекінтербуд»

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

85 081

захворіло за тиждень в Україні

-6%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти