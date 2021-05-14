Дощам ні кінця, ні краю – гриміти буде вся Україна: прогноз на найближчі дні

Спочатку в Україну прийде спека, а через кілька днів в деякі області повернеться похолодання

/ Фото: Pixabay

На вихідних в Україну прийде спека, ось тільки річну погоду зіпсують щоденні дощі. А з початку наступного тижня гриміти буде у всіх областях.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У суботу, 15 травня, дощі очікуються лише на заході, півночі країни і у Києві. У той же час на сході потеплішає до +27. На решті території країни 20-25 градусів.

У неділю, 16 травня, дощі чекаємо на заході, півдні, в Дніпропетровській, Вінницькій та Житомирській областях. Температура на сході до +29, на півдні – до +27, у центрі – до +26 і на заході -17-20 градусів. У столиці 22-24 і без опадів.

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У понеділок, 17 травня, температура залишиться приблизно такою ж і дощі майже всюди, за винятком Донбасу – там буде сухо.

У вівторок, 18 травня, похолодає в західних областях до 14-16 градусів. На півночі і в центрі 19-21 тепла, на півдні та сході до +25. Дощі очікуються у всіх регіонах країни. У Києві гроза і 18-20 тепла.

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У середу, 19 травня, гриміти буде вся Україна. У той же час температура повітря буде такою ж, як у вівторок.

Нагадаємо, раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.