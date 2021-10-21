Бійки на дорозі та аварії: топ-5 НП із кур'єрами Glovo

Один співробітник компанії зчепився з перехожим, а інший – влаштував розбірки на проїжджій частині

НП з Glovo в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні співробітники доставки Glovo часто потрапляють у різні інциденти та НП. То вони влаштовують ДТП, то б'ються, а то і поготів обкрадають клієнтів.

"Сьогодні" зібрав топ-5 НП, які відбувалися з кур'єрами Glovo.

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Бійка співробітників Glovo

У Києві два кур'єри служби доставки Glovo потрапили в ДТП і влаштували бійку.

Відомо, що кур'єри на моторолерах зіткнулися на перетині Вознесенського узвозу і Киянівського провулку. Відразу після аварії вони влаштували словесні перепалки і після цього побилися.

Внаслідок події один із кур'єрів розбив ніс іншому, і вони роз'їхалися.

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Бійка з перехожим

У Києві на Святошино сталася бійка між перехожим і кур'єром Glovo. Причини сварки, що перейшла в бійку між чоловіками, невідомі. Кур'єр був у шоломі і з рюкзаком, але це не завадило чоловікові нанести прицільні удари по "опоненту".

Втім, переможець поєдинку швидко втік. Кур'єр сів на свій мотоцикл і продовжив виконувати службові обов'язки.

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Кур'єр Glovo вкрав гаманець клієнтки

У Києві кур'єр компанії Glovo обікрав жінку. Крадіжка сталася у неї вдома в житловому кварталі Mega City. За словами потерпілої, кур'єр, який виконував замовлення, забрав із собою її гаманець. Скільки грошей дісталося зловмисникові – невідомо.

Бійка посеред дороги

У Києві прямо на проїжджій частині дороги сталася бійка між водієм авто і кур'єром доставки їжі Glovo.

Судячи з опублікованих кадрів, сварка почалася під час зупинки на пішохідному переході, водночас водій мопеда почав бити водія руками через відкрите вікно.

Після початку конфлікту автомобіль покинув один із пасажирів, потім мопед і автомобіль рушили з місця.

Кур'єр Glovo на велосипеді влетів в авто

У центрі Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю кур'єра служби доставки їжі Glovo на велосипеді та легкового автомобіля Volkswagen.

На перехресті вулиці Соборної та Магістратської велосипедист, здійснюючи розворот, не впевнився в безпеці свого маневру, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen і зіткнувся з ним.

На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, слідчий з ДТП і бригада швидкої медичної допомоги. Водії вирішили ДТП за угодою сторін.

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