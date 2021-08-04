Друг загарбника Кабміну Прохнич: "Він був доведений до відчаю"

Володимир Прохнич добровольцем пішов на війну і провів там чотири роки / Колаж "Сегодня"

Друг колишнього бійця батальйону "Айдар" Володимира Прохнича, який вранці прийшов до Кабінету міністрів з гранатою в руках , розповів "Сегодня", що могло спонукати ветерана АТО прийти до урядової будівлі з гранатою. Капелан Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Анатолій Кушнірчук, також розповів, за що Прохнич отримав від президента орден "За мужність".

"Треба у Кабміну запитати про його зверненні і подивитися на його суть. Він звертався в різні інстанції як інвалід II групи. Я не знаю, чого торкалися його звернення. Але це людина, у якого насправді немає нічого. Вона нічого ні у кого не просила. Він напевно хотів отримати те, що йому належить як інваліду II групи або учаснику бойових дій. вони або проігнорували, або відмовили і його це довело до такого стану відчаю ".

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Анатолій Кушнірчук зазначив, що не вірить в те, що Володимир міг підірвати людей в Кабінеті міністрів.

"Людина захищала Україну, готова була померти сто раз вмирав за Україну. І тут прийти в центр міста і щось зробити – не вірю. Я просто розумію, що він був доведений до відчаю і він не знав більше, ніж донести свої вимоги" , – говорить капелан.

Анатолій Кушнирчук розповів "Сегодня" про складний бойовий шлях Володимира Прохнича

психічний стан

За словами Анатолія Кушнірчука, поки Володимир має сильне психічне виснаження і потребує медичної допомоги.

"Це так треба було довести людину до відчаю! У нього не виявлено в крові ні алкоголю, ні наркотиків. Висновок медиків: має глибокі доведення до відчаю. Має високий тиск. Я сподіваюся, що адвокати будуть боротися за те, щоб цій людині дали примусової госпіталізації і допомогли відновити здоров'я & # 39; я ", – говорить наш співрозмовник.

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За словами Кушнірчука, вже сформована команда адвокатів. Деякі з них погодилися працювати безкоштовно.

шлях добровольця

Володимир з перших днів революції Переваги був на Майдані. Коли почалася війна на сході України і формувалися перші підрозділи добровольчих батальйонів, він один з перших поїхав на фронт, записавшись в батальйон "Айдар" на сходах Українського дому в Києві. А на фронті врятував сотні життів.

" Якщо не брати до уваги цей його незважений крок, ми його характеризуємо, як людину, яка має непідробний патріотизм. Він навіть не поїхав нікуди в навчальні центри, а відразу поїхав на фронт. Він був командиром інженерно-саперного взводу 24 окремого батальйону "Айдар". Має два офіційних поранення. А скільки ще поранень у нього є, про які я не можу вам сказати! Він має чотири контузії і після останньої він дивом вижив. Він орден "За мужність" за операцію під Луганськом, вони виходили з оточення і його роти залишилося лише кілька людина ", – каже капелан.

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Після важкої контузії Володимира списали зі Збройних Сил України за станом здоров'я & # 39; я. Він приїхав в Ірпінь і разом з бойовими побратимами відкрив СТО, де давав змогу заробити АТОвцям, яких ніхто не брав на роботу.

"Володимир давав цим людям сотні шансів виправитися. Чи не пити, не зловживати нічим, а адаптуватися до мирного життя. У нього немає сім'ї. Це людина зі складною долею. Засуджувати може кожен, а треба розібратися", – вважає Анатолій Кушнірчук.

Нагадаємо, що вранці ветеран АТО Володимир Прохнич пройшов в будівлю Кабінету міністрів, отримав гранату і погрожував її підірвати . Через кілька годин він здався правоохоронцям і був доставлений до Печерського відділення поліції міста Києва. Мотиви його дій так і залишаються невідомими.

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У Facebook розгорнулася кампанія на підтримку колишнього бійця батальйону "Айдар" Володимира Прохнич.

Всі подробиці в спецтемі Ветеран АТО з гранатою в Кабміні