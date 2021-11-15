ДТЕК поставить в Україну 7 кораблів з вугіллям для проходження опалювального осінньо-зимового періоду

Вугілля забезпечить потреби енергетичного сектору до кінця року

Імпортне вугілля допоможе підтримати роботу української енергосистеми/Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова зафрахтувала 7 кораблів з вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період.

Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook.

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ДТЕК — піклування про українців

"ДТЕК піклується про тепло і світло в будинках українців. Президент України Володимир Зеленський відзначив зусилля компанії з підготовки до опалювального сезону і забезпечення вугіллям в складних умовах", — повідомили в компанії.

Підтримка енергосистеми України

У компанії наголосили, що імпортне вугілля допоможе станціям ДТЕК і державним "Центренерго" підтримати роботу української енергосистеми.

Вугілля для ТЕС

Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує 7 кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.

"Крім нашого українського вугілля, буде 7 кораблів класу Панамакс, яке вже в дорозі і прибуде в українські порти найближчим часом. Вугілля, яке ми поставляємо по морю, повністю забезпеччить потребу енергетичного сектора до кінця року", — наголосив президент України Володимир Зеленський.

ДТЕК вимагає розслідування через несправедливість

Компанія "ДТЕК ВДЕ" заявила про дискримінацію в погашенні заборгованості перед підприємствами "зеленої генерації" та вимагає проведення негайного розслідування дій посадових осіб.

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"ДТЕК ВДЕ не отримав жодної гривні з коштів ДП "Гарантований покупець", виділених європейськими кредиторами для покриття боргу за вироблену електроенергію. Всім іншим компаніям АТ "Ощадбанк" перевів кошти в повному обсязі", — заявили в пресслужбі.

У заяві зазначили, що компанія і її міжнародні кредитори шоковані таким підходом влади і вимагає провести негайне розслідування місцезнаходження коштів і причин зриву виплат.

"Також ми вимагаємо розслідування ролі в цій схемі в. о. директора ДП "Гарантований покупець" Вадима Уліди, голови АТ "Ощадбанк" Сергія Наумова та вищих посадових осіб, причетних до зриву погашення заборгованості перед компанією за вироблену електроенергію", — йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

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