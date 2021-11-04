ДТП поменшало? Як камери фіксації порушень ПДР вплинули на аварійність

Наразі на дорогах країни працює 236 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

До кінця року камер має бути більше / Колаж "Сьогодні"

Завдяки системі автоматичної фіксації порушень правил дорожнього рухузнизився рівень аварійності.

Про це повідомляє перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Статистика

За рік роботи системи ДТП із загиблими та/або травмованими в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, поменшало майже на 65% (це порівняно із середнім показником за минулі три роки (зі 123 до 44).

Зараз на дорогах країни працює 236 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, до кінця цього року буде 270 камер.

На які ще порушення реагуватимуть камери?

У 2022 році планують запустити тестування системи автоматичної фіксації на такі порушення правил дорожнього руху:

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проїзд на заборонний сигнал світлофора,

порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху.

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