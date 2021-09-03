ДТП Трухіна. Бюро розслідувань шукає свідків

За попередньою інформацією, автомобіль, в якому імовірно знаходився нардеп, не дотримався безпечної дистанції

Внаслідок потрійної аварії постраждали шестеро людей. Фото: колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань отримало матеріали резонансного ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна на Бориспільській трасі і закликає свідків надати інформацію слідчим.

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Про це повідомляє ДБР.

Вказано, що наразі у Бюро вже здійснюється розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке відкрила поліція 23 серпня. Слідчі вивчають докази та матеріали, які були зібрані поліцією.

Державне бюро розслідувань закликає свідків ДТП надати інформацію слідчим Бюро.

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Що відомо про ДТП в якому фігурує ім'я Трухіна

Аварія сталася після обіду 23 серпня в Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали декілька людей – співробітників Української асоціації футболу (УАФ).

Раніше поліція офіційно не підтверджувала, що в справі про аварію фігурує нардеп Олександр Трухін. Але на цей момент це вже не викликає ніяких сумнівів. Питання лише в тому, сидів він за кермом "Ауді", яке врізалося в автомобіль з футбольними арбітрами.

За попередньою інформацією, автомобіль, в якому імовірно знаходився нардеп, не дотримуючись безпечної дистанції, в'їхало в інше авто, яке рухалося попереду. Пошкоджень також отримав і третій автомобіль. Внаслідок потрійної аварії постраждали шестеро людей.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП у Львові, а потім ще і напав на свідка, який знімав все на телефон.

Також нагадаємо, під Києвом в ДТП загинув чоловік – його 6-річного сина госпіталізували.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: