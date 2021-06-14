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ДТП українського автобуса в Польщі. Стало відомо про смерть ще одного пасажира

14 червня 2021 17:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Чоловік деякий час лікувався в Польщі, а потім його перевезли в Україну – що відомо про восьмого загиблого

В Україні помер 60-річний чоловік, який їхав в автобусі "Познань-Херсон", що в березні у Підкарпатському воєводстві Польщі потрапив в смертельну ДТП.

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Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на прессекретаря Окружної прокуратури в Перемишлі Марту Пентковську.

"Ми отримали інформацію з України про те, що померла восьма особа з цієї аварії. Зараз ми намагаємося підтвердити, чи ця смерть має зв’язок з ДТП", – сказала Пентковська.

Читайте також: Смертельна ДТП автобуса з українцями в Польщі: що встановила експертиза

Зазначається, що покійним є 60-річний уродженець Херсонської області. Він у ДТП отримав важкі травми і спочатку лікувався в польському Перемишлі, а потім його перевезли в Україну.

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Нагадаємо, в ніч на 6 березня в Польщі сталася жахлива ДТП за участю українців. Автобус, що їхав із польської Познані до Херсона, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події були виявлені тіла п'ятьох загиблих, і 39 осіб отримали ушкодження. Читайте всі подробиці ДТП в Польщі.

Крім того, в Одесі у ДТП розбилися двоє людей. Дивіться відео з місця аварії:

Всі подробиці в спецтемі Аварія автобуса з українцями в Польщі

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