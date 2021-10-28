ДТП у Харкові: на 16-річного мажора завели ще одну кримінальну справу

Харківські правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження проти 16-річного Миколи Харківського. Слідчі встановили, що це він заявив про викрадення машини після смертельної ДТП.
Про це пише NewsRoom Kharkiv.
Провадження розпочали за статтею 383 КК України ("Завідомо хибне повідомлення про скоєння злочину").
Деталі
За даними слідства, мажор сам заявив про викрадення машини.
"Встановлено, що Харківський під час перебування в туалеті медичного закладу взяв телефон і здійснив виклик на номер "102", повідомивши про викрадення Infinity. Мав на меті ввести слідство в оману і відвести від себе підозру. За цим фактом 27 жовтня слідчі ГУ НП у Харківській області внесли дані до Єдиного реєстру досудового розслідування" , – заявив прокурор у ході судового засідання.
Хотів втекти з лікарні
Крім того, за даними слідства, у лікарні Микола Харківський назвався ім'ям іншої людини та повідомив чужу адресу проживання.
Після цього фігурант намагався залишити лікарню, але його затримала поліція.
Що відомо про ДТП?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зоруправоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матері поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
Раніше ми писали:
- На суді 16-річний мажор Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, заявив, що повністю шкодує, що таке сталося.
- У Харкові 16-річному винуватцю ДТП залишили "побажання" біля під'їзду. Невідомі побажали йому смерті.