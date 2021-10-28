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СЬОГОДНІ Новини України

ДТП у Харкові: на 16-річного мажора завели ще одну кримінальну справу

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
28 жовтня, 11:56
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Його звинувачують у тому, що після аварії він хотів ввести поліцію в оману
Поліція відкрила ще одне провадження проти Миколи Харківського.
Поліція відкрила ще одне провадження проти Миколи Харківського. / Фото: Колаж: Сьогодні

Харківські правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження проти 16-річного Миколи Харківського. Слідчі встановили, що це він заявив про викрадення машини після смертельної ДТП.

Про це пише NewsRoom Kharkiv.

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Провадження розпочали за статтею 383 КК України ("Завідомо хибне повідомлення про скоєння злочину").

Деталі

За даними слідства, мажор сам заявив про викрадення машини.

"Встановлено, що Харківський під час перебування в туалеті медичного закладу взяв телефон і здійснив виклик на номер "102", повідомивши про викрадення Infinity. Мав на меті ввести слідство в оману і відвести від себе підозру. За цим фактом 27 жовтня слідчі ГУ НП у Харківській області внесли дані до Єдиного реєстру досудового розслідування" , – заявив прокурор у ході судового засідання.

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Хотів втекти з лікарні

Крім того, за даними слідства, у лікарні Микола Харківський назвався ім'ям іншої людини та повідомив чужу адресу проживання.

Після цього фігурант намагався залишити лікарню, але його затримала поліція.

Що відомо про ДТП?

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