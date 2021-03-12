ДТП у Польщі: українця мало не виставили з лікарні зі зламаним хребтом

Між Україною та Польщею виник скандал через поводження з травмованими українцями

Тіла п'ятьох загиблих у ДТП в Польщі вже сьогодні можуть відправити до України. Це три жінки і двоє чоловіків. 20 постраждалих в аварії автобуса Познань – Херсон досі перебувають у польських лікарнях. Деякі з травмованих нарікають, що медики не одразу надали допомогу і наполягають на передчасній виписці. З постраждалими та їхніми родичами зустрілися кореспонденти "Сьогодні".

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У одного з постраждалих зламані нога, хребет і численні забої. Віталій дивом вижив і його доправили до клініки Ярослава. Але, незважаючи на важкий стан, кілька днів його не лікували, поки дружина не підняла ґвалт.

"У мене є ціла купа записів, куди я телефонувала. Тут і посольство, тут і МОЗи, тут і МЗСи. Поки я до них не додзвонилася, йому навіть обстеження жодного не робили взагалі", – розповіла дружина потерпілого.

Зрештою операцію Віталію все ж зробили, але зараз відправляють додому. Мовляв, лікарня переповнена хворими на COVID-19.

"Вони почали телефонувати туди до Віталія, в сам госпіталь, і тиснути на нього, щоб він підписав документ, що він сам хоче вже виїхати. Але в такому стані це неможливо", – підкреслила Тетяна.

Відео: Сьогодні

Страхова з лікарнею таки домовилася. Віталій пробуде у Ярославі до кінця тижня. Потім медичним транспортом в лежачому стані перевезуть до України або знайдуть іншу медустанову для реабілітації у Польщі.

"Ліміт 30 000 євро. Ми покриваємо всі витрати на його госпіталізацію, на операцію", – сказав голова правління страхової компанії Дмитро Грицута.

Тим часом польська сторона спростовує заяви українських дипломатів, що українцям відразу не надали допомогу.

"У зв'язку з помилковою інформацією, наданою генеральним консулом України в Любліні, що нібито лікарі клініки в Ярославі відмовилися оперувати постраждалих в аварії українського автобуса, я хотів би запевнити, що місцева лікарня надала допомогу всім одинадцяти громадянам України", – заявив посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький.

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А ось український консул має письмові підтвердження зворотного.

"Я маю звернення наших громадян письмово і по телефону. Вони нам слізно кричали і просили про допомогу, їм відмовляли. Після нашого втручання питання вирішено", – заявив український дипломат.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в ніч на 6 березня в Польщі сталася жахлива ДТП за участю українців. Автобус, що їхав з польської Познані до Херсона, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці події були виявлені тіла п'ятьох загиблих і 39 осіб отримали ушкодження. Читайте всі подробиці ДТП в Польщі.

Всі подробиці в спецтемі Аварія автобуса з українцями в Польщі

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