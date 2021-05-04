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Дудь відповів влогеру Івангаю і показав вирізану частину інтерв'ю (відео)

4 травня, 13:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У день виходу інтерв'ю український влогер сказав, що все дуже круто і не було ніяких претензій

Після обурень українського влогера Івана Рудського (Івангая)російський журналіст Юрій Дудь виклав частину інтерв'ю, яка не була опублікована, через яку стався скандал.

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Він пояснив ситуацію в своєму Telegram.

Він зазначив, що, по-перше, в день виходу інтерв'ю Івангай сказав, що "все дуже круто" і не було ніяких претензій.

Також Дудь роз'яснив, що для глядача з 4-10 годинного запису доходить набагато менше. Як правило, на "монтажці" викидається все нецікаве, іноді те, що могло б бути цікавим, але висловлено так, що це дуже складно і зрозуміти, і просто слухати.

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"Такий монтаж нам здається повагою і по відношенню до глядача, і по відношенню до героя. Хвилюєшся, плутаєшся в хронології і в логічних зв'язках, не до кінця розумієш, що хочеш сказати – це нормально, тим більше, для людини з мінімальним (про що він сам говорить) досвідом публічних виступів. І так само нормально не брати це до підсумкового монтажа", – написав журналіст.

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Дудь опублікував 12-хвилинний шматок відео без монтажних склеєнь, на відсутність якого поскаржився Івангай.

Відео: t.me/yurydud

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно в Росії порушили справу через інтерв'ю Юрія Дудя- його запідозрили у пропаганді наркотиків.

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