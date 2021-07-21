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Два бабиних літа, морози і ранній сніг: народний синоптик дав прогноз на осінь

21 липня 2021 11:00

Олександр Панченко , Сергій Мартинець

Леонід Горбань розповів, коли українцям чекати перших морозів і який приємний сюрприз нас чекає у жовтні

Восени буде все - і тепло, і холод. Колаж "Сьогодні"

Восени буде все - і тепло, і холод. Колаж "Сьогодні"

Після дуже спекотного літа українців і восени чекають теплі дні, особливо порадує погода у жовтні. А от останній місяць осені вже буде більше нагадувати зиму. Про це розповів в інтерв'ю "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань.

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За його словами, у перші 10 днів вересня буде ще літня погода, а з другої декади почнуться дощі й похолодає.

"На початку третьої декади вересня можливі два-три дні бабиного літа. Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом у середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі та ранній сніг", – розповів Горбань.

Як повідомляли новини "Сьогодні", завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.

19 липня Києвом пронісся ураган – сильна злива затопила деякі райони міста, дороги перетворилися на річки, машини мало не плавали.

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