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Два етапи вакцинації і "таємні" домовленості: про що Степанов розповів депутатам

16 січня, 17:15

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Постачатимуть вакцину через зарубіжного посередника

У суботу, 16 січня, відбулася нарада нардепів від "Слуги народу" з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим щодо поставок вакцини від коронавірусу до України.

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Про це написав у Telegram нардеп Олександр Качура.

Він повідомив, що вже в середині лютого в Україні можуть почати вакцинацію від коронавірусу. Першими щеплення зроблять 367 тис. громадян: лікарям, медикам, жителям будинків престарілих, військовим в зоні ООС. Другий етап може стартувати наприкінці березня, тоді вакцинують ще 2,5 млн громадян.

Якою саме вакциною робитимуть щеплення українцям, поки що невідомо. Але відомо вже, що якщо вакцина Sinovac не виправдає очікуваної ефективності, то її не закуповуватимуть.

"Є домовленості про закупівлю вакцини, які, зі слів Степанова, на підставі договору є конфіденційними. Також конфіденційними є назви препаратів, країна походження і їх вартість. На мій погляд, це дуже спірна історія, оскільки міністерство відразу ж звинуватять у крадіжці. Більш того, закупівля відбуватиметься не безпосередньо, а через організацію-посередника Crown Agents, яка отримає комісію 5%", – написав Качура.

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Відносно об'єктивності статистики хворих на COVID-19, виявилося, що експрес-тести не йдуть в офіційну статистику і їх результати передаються раз на декілька тижнів.

"Також поставив запитання про те, чому в регіонах не роблять повторно тест після лікування. На що отримав відповідь від міністра, що згідно з медичними протоколами, якщо на 10-11 день після лікування у людини немає симптомів, то вона здорова і повторно здавати тест немає необхідності. Я, звичайно, не медик, але ставлюся до такого підходу скептично", – підсумував Качура.

Раніше ми повідомляли, що Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій (ВООЗ) не підтримує ідею запуску вакцинаційних паспортів і виступає проти введення обов'язкової вакцинації при міжнародних поїздках.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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