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Два поранення, проблеми з житлом. Як друг Прохнича умовив його здатися в Кабміні

4 серпня 2021 12:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Василь Алексюк в новинах побачив захоплення будівлі уряду і потім зміг домовитися з терористом

Володимир Прохнич вів переговори з другом Василем Алексюком (праворуч). Колаж "Сьогодні"

Володимир Прохнич вів переговори з другом Василем Алексюком (праворуч). Колаж "Сьогодні"

Волонтер Василь Алексюк, який вів переговори зі своїм другом Володимиром Прохнчем, який захопив Кабінет міністрів, розповів, що добре знайомий з ним і зумів знайти слова, щоб той здався без бою. Про це він розповів журналістам.

"Побачив в новинах і відразу зрозумів, що треба щось робити, щоб не дай Боже не загинули люди. Я виконав свою роль, свою місію", – сказав він.

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Алексюк розповів, що він знайомий з Прохничем, а з військової служби "терорист" звільнився ще кілька років тому.

"Це людина, яка має дуже сильний дух і загострене почуття справедливості. З огляду на його поранення, і його побутовий рівень життя, можливо, десь у людини зіграло, що він порушив закон. Якщо у людини немає житла ... Він працює, не ходить не просить грошей, він "каторжно" працює – на СТО. Іноді ми йому допомагали – коли він звертався. У нас є організація, з 2014 року допомагаємо ветеранам, психологічно, морально, іноді навіть матеріально", – сказав волонтер.

На питання, чому Прохнич здався, Алексюк відповів: "Я знайшов слова, які він почув".

Як повідомляли новини "Сьогодні", вранці Володимир Прохнич увірвався в Кабмін, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться підірвати гранату. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація, але до цього не дійшло – терорист здався і був затриманий.

Як виявилося, Володимир Прохнич ветеран АТО, був сапером, а тепер працює на СТО. До Кабміну він заявився нібито через те, що раніше отримав відмову на якесь ветеранське звернення.

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Всі подробиці в спецтемі Ветеран АТО з гранатою в Кабміні

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