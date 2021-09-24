Два тижні спала сидячи, прив'язана до батареї: історія моторошного викрадення дочки депутата з Полтави

Два тижні спала сидячи, прив'язана до батареї. Стали відомі подробиці жахливого викрадення дочки депутата з Полтави. 19-річну дівчину викрали на шляху до Києва і вимагали викуп майже півмільйона доларів. Як рятували дівчину і що буде з викрадачами, дивіться в сюжеті "Сегодня".
Як організували викрадення
В кінці літа 20-річна Віта вирушила до Києва на навчання. Вперше без супроводу батьків. До столиці не доїхала: на трасі її автомобіль підрізали, а студентку викрали. Мама дівчини Тетяна Кириченко розповіла, що після викрадення отримала анонімне sms-повідомлення.
"Прийшла нам sms: якщо ви хочете повернути кохану людину, в дужках була В, то зайдіть в Telegram-канал", – розповіла мама викраденої дівчини Тетяна Кириченко.
Зловмисники все продумали. На трасі спеціально вибрали так звану сліпу зону – без камер відеоспостереження.
"У листуванні з злочинцями вони давали нам зрозуміти, що вони стежили, вони все знають", – поділилася пережитим Тетяна Кириченко.
Віта – студентка третього курсу інституту права. Її батько – депутат Полтавської обласної ради, у сім'ї сільськогосподарське підприємство. Були гроші від продажу нерухомості, але це було недостатньо для озвученої суми викупу. Від сім'ї вимагали 10 біткоіни, тобто 470 тисяч доларів. Батьки відразу звернулися в поліцію. За справу взялася СБУ. І таки знайшла організатора викрадення.
Харківська блогерка знову потрапила в скандал: організувала своє викрадення і опинилася в СІЗО
Що говорить СБУ
"Зловмисник в даний час звинувачується в скоєнні умисного вбивства, в зв'язку з чим міститься в умовах слідчого ізолятора. Організатором" схеми "виявився людина, який зараз знаходиться за гратами. Чоловік підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільникові винагороду в розмірі 100 тисяч доларів" , – розповів прокурор офісу генерального прокурора Денис Олійник.
За словами прес-секретар СБУ в Полтавській області Інни Усовой, викрадачі спілкувалися між собою і з батьками дівчини виключно через Telegram-канал або приховану інтернет-мережу Даркнет, але їх змогли встановити і затримати.
Викрадача і двох спільників затримали. Їм загрожує до 9 років за гратами. А Віта досі оговтується від пережитого, н про навчання в столиці кидати не збирається.
Злочини
- Нагадаємо, в Харкові відома Instagram-блогерша Катерина Якименко під псевдонімом "Тигра" організувала своє викрадення, щоб отримати викуп. Але схема не спрацювала і дівчина опинилася під вартою.
- Одного з найвідоміших французьких покеристів Арно Мімрана суд засудив до 13 років в'язниці. Бізнесмена звинувачують за кількома кримінальними справами, в тому числі і про викрадення людини.
- Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський інсценував власне викрадення , Щоб уникнути проблем з податковими органами, що стосуються його роботи на посаді голови правління найбільшої приватної нафтогазової компанії України "Нафтогазвидобування".