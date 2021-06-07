Двері відчинені, але зайти не можна: в НАТО озвучили неприємні для України новини

Заступник генсека Альянсу нагадав, як важко вступала в НАТО Румунія – її теж не особливо хотіли там бачити

Швидкого отримання Україною Плану дій для членства (ПДЧ) в НАТО можна не чекати – на сьогоднішній день в Альянсі немає консенсусу з цього питання.

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Про це заявив під час міжнародного форуму "Демократія в дії" заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане, передає УНІАН.

Він навів у приклад Румунію, яка в середині-кінці 90-х захотіла в НАТО і ЄС, але не всі давали цій країні шанс на членство, в 1999 році Румунію навіть не запросили на саміт Альянсу у Вашингтоні для першого раунду переговорів.

"Політика відкритих дверей є незмінною, реальною та актуальною. Наші лідери за тиждень до саміту НАТО підтверджують політику відкритих дверей. Ми організація 30 країн, яка приймає рішення шляхом консенсусу. Для того, щоб прийняти рішення, необхідно прийти до консенсусу, а в цьому питанні консенсусу поки немає", – відповів Джоане на питання про перспективи надання Україні ПДЧ.

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Замгенска НАТО закликав Україну далі проводити реформи і не тільки заради вступу в Альянс, а, насамперед, заради власного народу.

Відзначимо, напередодні президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО і закликав не зволікати з членством України. Він зазначив, що це питання Альянсу потрібно вирішувати зараз, а не в далекому майбутньому, тому що загроза над українцями висить прямо зараз. У той же час радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав терміни, коли Україна отримає ПДЧ для вступу в НАТО.