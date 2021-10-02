Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини України

Двоє чоловіків у Дніпрі загинули в результаті пожежі

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
2 жовтня, 14:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті дачного будинку
У Дніпрі загинуло двоє чоловіків
У Дніпрі загинуло двоє чоловіків / Фото: Колаж: Сьогодні

У Самарському районі міста Днепр 2 жовтня сталася пожежа на вулиці Чехова садового товариства "Енергетик".

Про це пише ДСНС.

Реклама

До прибуття підрозділів ДСНС, сусіди винесли з квартири двох чоловіків без свідомості і самостійно ліквідували загоряння.

На жаль, жоден з чоловіків не вижив. Медики, які прибули за викликом, лише констатували їхню смерть.

Вогнем знищено матрац в кімнаті будинку на площі 1 кв.м.

Реклама

Пожежа в Києві

Реклама

У столиці в п'ятницю, 1 жовтня, піднявся чорний дим над будівлею Київської інженерної гімназії, що знаходиться на Княжому Затоні, 12А. У навчальному закладі провели евакуацію – на вулицю вивели 1500 учнів.

У ДСНС Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що в гімназії відбулося коротке замикання в електропроводці.

"Коротке замикання сталося в їдальні гімназії, з подальшою пожежею. З будівлі проведена евакуація учнів та персоналу. Зараз на місце прибули пожежні розрахунки. Поки інформація про постраждалих немає", – повідомили в ДСНС Києва.

О 10:44 пожежа в гімназії ліквідували. Площа спалаху склала 25 квадратних метрів.

Читайте також:

  • В одеський салон краси кинули "коктейль Молотова" – відео з місця
  • Хотіли розважитися. В Одеській області діти спалили будинок батька-одинака (фото)
  • "Дядя накричав, я злякався". Підліток зізнався, що не підпалював будинок батька-одинака під Одесою
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

59 472

захворіло за тиждень в Україні

+37%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти