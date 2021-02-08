Двоє загиблих і п'ятеро поранених: ЗСУ на Донбасі зазнали відчутних втрат (відео)

Ситуація на передовій на Донбасі щодалі загострюється. Бойовики гатять по українських позиціях із забороненого озброєння, активно працюють снайпери окупантів. Із чим пов'язують такі дії ворога експерти і що думають про це самі бійці, які днями виносили з поля бою свого побратима.

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Єгор Логінов.

У Новозванівці Луганської області -12 °С та заметіль. За таких погодних умов бійцям на цих позиціях доводиться регулярно чистити шанці від снігу. Днями чергове прибирання ледве не обернулося трагедією.

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Бійці почули чергу, після чого впав військовослужбовець і попросив допомоги. Йому надали першу допомогу, поранення було нескладне – влучили в м’ясо. Багато крові він не втратив. Але пощастило – народився в сорочці. За чотири хвилини бійці, ризикуючи власними життями, доправили побратима до Тетяни, досвідченого військового медика.

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Куля наскрізь пробила обидві ноги. Бійцю наклали два джгути, зробили перев’язку, вкололи знеболювальне. 15 хвилин, поки не приїхало евакуаційне авто, Тетяна була поряд з пораненим. Заспокоювала як могла.

"Він себе тримав у руках. Молодець, красавчик. Переживав дуже сильно за свої штани. Що йому порізали штани. Кричав – мої штани! Не ріжте, не чіпайте! Але усміхався, сміявся, не кричав. Сльози, звісно. Він казав – мені ж треба мамі подзвонити. Шо ж я мамі скажу. На сьогоднішній день він вже пише, що скоро буде в строю. Вже хоче повертатися назад", – розповідає Тетяна.

Пораненому лише 18. Це його перший вогневий контракт. Але силі духу бійця – можуть позаздрити навіть досвідчені воїни. Ті, хто витягував хлопця, кажуть – у нього стріляли з автомата Калашникова чергою. У такий спосіб снайпери російських найманців часто виманюють українських бійців.

Окупанти можуть стріляти з АКМа, щоб снайпер почав працювати, щоб казали, що то був автоматник чи кулеметник, розповідають наші солдати.

Російські професійні стрільці-убивці цього року вже неодноразово збирали свої криваві жнива. Сигнали про їхню присутність надходять майже з усіх ділянок фронту

"Почалося більше обстрілів в нашому напрямку – безпосередньо це снайперські групи, які точково б’ють. Це вже професійні снайпери, які не одну ротацію сюди заїжджають. Працюють професійно, парами", – кажуть українські військові.

На думку спікера Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексія Арестовича, нинішнє загострення пов’язане із запланованим на 11 лютого засіданням Ради безпеки ООН, присвяченим шестиріччю підписання "Мінська-2". Це засідання ініціювала Росія, і під час його – намагатиметься звинуватити Україну у невиконанні Мінських угод та змусити нас піти на поступки.

"Мета цих поступок дуже проста: росіяни намагаються, як і багато років до того, змусити нас піти на перемовини з квазіполітичними утвореннями. І таким чином зафіксувати, що Росія не є стороною конфлікту і уникнути санкцій", – каже Арестович.

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А поки Російська федерація намагається здобути дивіденди у великій політиці — українських воїнів на Донбасі продовжують вбивати. Двоє загиблих та п’ятеро поранених у лавах ЗСУ за останні дві доби. Це результат дій бойовиків під час всеосяжного перемир’я. Бійці відмічають, що ворог значно активізувався на усіх ділянках фронту. Війна триває.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, за минулу добу, 7 лютого, бойовики чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

А 6 лютого на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ. Вони підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення

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