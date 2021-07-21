Двох полковників СБУ затримано за підозрою в державній зраді – журналіст

Фото: колаж "Сьогодні"

Оперативники Служби безпеки України затримали двох полковників свого відомства, один з яких у відставці, за підозрою в державній зраді. Про це з посиланням на власні джерела повідомив журналіст Андрій Цаплієнко в своєму Telegram-каналі у середу, 21 липня.

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"Чинний полковник заявив колегам зі Служби, які його затримували, що, мовляв, "таким, як ви, недовго залишилося". Російська агентура в держструктурах чекає "русский мир", – написав журналіст.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що СБУ затримала першого в історії України пірата.

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