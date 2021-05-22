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На Донбасі ЗСУ несуть серйозні втрати – де стріляли бойовики

22 травня, 07:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За минулу добу противник вісім разів обстрілював позиції ЗСУ

Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, ігноруючи режим припинення вогню. За минулу добу, 21 травня, було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення і один бойове травмування.

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Про це штаб операції Об'єднаних сил повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Так, біля Катеринівки відкривали вогонь з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"У передмісті Водяного двічі здійснили обстріл з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Пісків ворог застосував міномети 82-го калібру і великокаліберні кулемети. В районі селища Луганське відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а біля селища Гнутове – ще й зі стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

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Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення і один бойове травмування. Їм надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Станом на 7:00 ранку, 22 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про розблокування процесу відкриття пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі.

Крім того, повідомлялося, що на Донбасі засікли скупчення танків бойовиків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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