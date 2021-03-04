Подвійне громадянство: Зеленський ввів в дію рішення РНБО

У четвер, 4 березня, президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства".

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Згідно з цим рішенням РНБО, Кабінет Міністрів спільно з Центральною виборчою комісією і Службою безпеки України повинні в двомісячний строк провести інвентаризацію і проаналізувати законодавство України з питань, пов'язаних з подвійним (множинним) громадянством", – йдеться в повідомленні.

Після цього протягом півроку уряд повинен розробити проєкти законів, які передбачають заборону громадянам України, які мають подвійне або множинне громадянство, а також перебувають у процесі його оформлення, претендувати на посади в державних органах та органах місцевого самоврядування.

"Також необхідно розробити та подати на розгляд парламенту порядок підтвердження відмови і виходу з громадянства (підданства) іноземної держави для громадян України, які претендують на вищезгадані позиції", – повідомили в ОПУ.

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Крім того, на законодавчому рівні повинен бути передбачений порядок подання громадянами України декларацій про отримання іноземного громадянства. А за подання недостовірних відомостей у деклараціях про відсутність іноземного громадянства повинна бути встановлена відповідальність.

Раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки і оборони України обговорила з президентом Володимиром Зеленським питання легалізації подвійного громадянства в країні.

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