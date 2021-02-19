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Двометрові хвилі і хуртовини: в Азовському морі оголошено штормове попередження

19 лютого, 09:41

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Жителів Приазов'я попередили про серйозне погіршення погоди

Сьогодні в Україні не тільки сильні морози, а й штормове попередження в районі Азовського моря – будуть і опади, і великі хвилі.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Сьогодні вже з самого ранку на Приазов'ї сильний вітер з поривами 25-28 м/c. У відкритій частині Азовського моря очікуються хвилі заввишки 1-2 метри.

Моряків попередили про швидке обмерзання суден. (II рівень небезпеки, помаранчевий).

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В Україну йде різке потепління: як зміниться погода у найближчі дні

Крім того, погоду ще більше зіпсують сильні хуртовини.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", найближчими днями в Україні різко зміниться погода – йде потепління. По суті, п'ятниця стане останнім по-справжньому зимовим днем, тому що вже з вихідних повернеться плюсова температура.

Відео: Сьогодні

У свою чергу народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на весну. За його словами, сніг буде ще і в березні, а до Великодня – температурні гойдалки.

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погода Азовське море негода штормове попередження хвилі

Джерело: Сьогодні

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