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Дим на одній із "вишок Бойка": що зараз відбувається (фото)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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21 червня, 19:51
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У мережі з'явилися супутникові знімки з місця подій
На супутниковому знімку видно, що відбувається на "вежах Бойка".
На супутниковому знімку видно, що відбувається на "вежах Бойка". / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що на острові Зміїний пролунали десятки вибухів та почалася пожежа. Однак зазначалося, що українські ракетники завдали удару по вишках Юрія Бойка. Водночас одна з вишок горить і досі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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Яка ситуація

Як зазначається, згідно з даними супутника, сьогодні продовжує горіти одна із "вишок Бойка" – вона розташована за 80 кілометрів від Одеської області.

На супутниковому знімку видно як вогонь, так і дим від нього:

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Пізніше оперативне командування "Південь" підтвердило, що було завдано ударів по позиціях російських загарбників на острові Зміїний у Чорному морі. Також військовий експерт Олег Жданов розповів, чому окупанти так старанно тримаються за Зміїний.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що 17 червня в районі острова Зміїний ракетами Harpoon був вражений російський буксир "Василь Бех". Москва не визнала втрати цього корабля.

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