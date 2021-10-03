Дим видно за кілометри: в Харкові вже п'ять годин горить столярний цех (фото, відео)

Рятувальникам вже вдалося локалізувати пожежу

Локалізувати пожежу вдалося / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 3 жовтня, в Харкові загорівся столярний цех. Будівля згоріла до тла. Вогонь перекинувся на чотири машини, що стоять поруч.

Версія пожежі

Попередньо, пожежа сталася через коротке замикання, яке сталося вночі. Всього згоріла площа близько 500 квадратних метрів.

Реклама

Рятувальники вже п'ять годин намагаються впоратися із загорянням. Локалізувати пожежу вдалося, але ще проявляються окремі осередки. Постраждалих немає.

Читайте також: Двоє чоловіків у Дніпрі загинули в результаті пожежі

З початку року більше 50 тисяч пожеж

З початку року сталося 58 907 загорянь, 1133 людини загинули, 986 постраждали. Найбільше загорянь – 19 774 – було в житлових секторах.

Реклама

Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

Раніше ми писали: