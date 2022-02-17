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Дірка у стіні та обрушена стеля. Як виглядає дитячий садок у Станиці Луганській після обстрілу (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 лютого, 11:27
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На момент удару в дитсадку були діти та вихователі, є постраждалі
У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок.
У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці, 17 лютого, російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях. Один із снарядів потрапив до будівлі дитячого садка.

Відео наслідків обстрілу садка опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

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Після обстрілу приблизно о 8:50 снаряди прилетіли в дитячий садок "Казка" на вулиці Піонерській, 22, у Станиці Луганській. У цей час там перебували діти та співробітники.

Як стало відомо, в результаті обстрілу 8 дітей евакуювали з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.

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Військовослужбовці ООС оперативно евакуювали мирних жителів у укриття. Також внаслідок ворожих дій перебито 29 ЛЕП. Половина Станиці Луганської залишилася без світла.

Загострення на Донбасі

Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого російські окупанти обстріляли селища Старий Айдар та Лобачеве.

Усіх жителів Щастинської громади попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.

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В ОБСЄ заявили, що зафіксувала обстріли вздовж лінії зіткнення на Донбасі рано-вранці в четвер, 17 лютого, повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичне джерело.

Повідомляється, що ОБСЄ фіксує рекордне застосування артилерії відповідно до звітів обох сторін.

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