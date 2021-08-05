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Його досвід – неоціненний. Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю Марчука

5 серпня 2021 10:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Сьогодні вранці про смерть легендарного українського політика повідомила його дружина. Марчуку було 80 років

Марчуку було 80 років. Фото: колаж "Сьогодні"

Марчуку було 80 років. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та близьким четвертого прем'єр-міністра України Євгенія Марчука, який помер сьогодні, 5 серпня.

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"Не стало генерала Євгена Марчука. Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки зокрема його зусиллям у ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, що зберігається дотепер. Його досвід – неоціненний. Щирі співчуття родині й близьким. Вічна пам'ять", – написав Зеленський на сторінці в Twitter.

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Нагадаємо, екс-прем'єр міністр, перший голова Служби безпеки України Євген Марчук помер через загострення захворювань, яке відбулося внаслідок коронавірусної хвороби.

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Марчуку було 80 років. Генерал армії України. Він був першим діючим главою Служби безпеки України з листопада 1991 по липень 1994-го. З березня 1995 по травень 1996 року Марчук очолював Кабінет міністрів України, а з червня 2003-го по вересень 2004 року було міністром оборони.

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З листопада 2018 року по травень 2019 го Марчук представляв Україну в Тристоронньої контактній групі.

Раніше ми повідомляли, що в середині липня-2021 – Марчук говорив про протистояння президента РФ Путіна з Володимиром Зеленським. Тоді експрем'єр стверджував, що президент України виявився у "дуже складній ситуації" через Мінські угоди, які йому "дісталися у спадок".

Тоді ж Марчук коментував історію з прослуховуванням розмов Віктора Медведчука. На думку Марчука, записи могли бути зроблені співробітниками СБУ і без наказу "зверху" або приватними особами, а плівки потім передали в спецслужбу.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Смерть Євгена Марчука

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