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СЬОГОДНІ Новини України

Його сюди ніхто не звав: в Україні ліквідували російського полковника Ісайкіна

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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2 березня, 04:53
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Він брав участь в спробі окупації нашої країни
-1 окупант на території України/Фото: колаж: "Сьогодні"
-1 окупант на території України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Глава Мордовської Республіки РФ Артем Здунов повідомив про смерть на території України під час спроби окупації російського полковника Віктора Ісайкіна.

Про це Здунов написав в Instagram.

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Деталі

За словами Здунова, Ісайкін поїхав до України "виконувати бойові завдання", тобто у складі російських військ брати участь у спробі окупації іншої країни. Він мав звання полковника.

"Під час бойового завдання під час спецоперації з надання допомоги народним "республікам" на Донбасі загинув наш земляк. Йому було 40 років. Віктор Іванович Ісайкін – кадровий військовий, полковник. Своє життя він присвятив беззавітному служінню Росії", — йдеться в повідомленні.

Знищення техніки РФ Байрактарами

На Сумщині українські військові почали застосовувати проти ворога Байрактари. Окупанти продовжують втрачати свою техніку.

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За допомогою Байрактарів біля села Пустовійтівка Роменського району була знешкоджена стоянка ворожої техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради.

Поблизу села Бішкинь знешкоджено близько 100 одиниць техніки, в основному — танки та БТР.

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