Його сюди ніхто не звав: в Україні ліквідували російського полковника Ісайкіна

Глава Мордовської Республіки РФ Артем Здунов повідомив про смерть на території України під час спроби окупації російського полковника Віктора Ісайкіна.
Про це Здунов написав в Instagram.
Деталі
За словами Здунова, Ісайкін поїхав до України "виконувати бойові завдання", тобто у складі російських військ брати участь у спробі окупації іншої країни. Він мав звання полковника.
Далі по темі
"Під час бойового завдання під час спецоперації з надання допомоги народним "республікам" на Донбасі загинув наш земляк. Йому було 40 років. Віктор Іванович Ісайкін – кадровий військовий, полковник. Своє життя він присвятив беззавітному служінню Росії", — йдеться в повідомленні.
Знищення техніки РФ Байрактарами
На Сумщині українські військові почали застосовувати проти ворога Байрактари. Окупанти продовжують втрачати свою техніку.
За допомогою Байрактарів біля села Пустовійтівка Роменського району була знешкоджена стоянка ворожої техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради.
Поблизу села Бішкинь знешкоджено близько 100 одиниць техніки, в основному — танки та БТР.