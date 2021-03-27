"Година Землі" стартує в Україні. Чому це важливо?

Акція "Година Землі" проходить по всьому світу в 15-й раз

Сьогодні з 20:30 до 21:30 всі небайдужі до майбутнього планети українці вимикають електрику. Мільйони людей вимкнуть світло в своїх будинках, щоб відсвяткувати "Годину Землі", акцію яка є символом готовності встати на захист планети.

Що це за акція?

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Щороку в одну з останніх субот березня по всьому світу проводиться Міжнародна екологічна акція "Година Землі". Організатор – Всесвітній фонд дикої природи.

Україна вже багато років є активним учасником цієї кампанії і щороку ми бачимо тільки підвищення інтересу до неї.

Що потрібно робити?

"Година Землі" закликає людей всієї планети добровільно відключити світло на одну годину – 27 березня з 20:30 до 21:30. Взяти участь таким чином в акції може кожен бажаючий.

Чому це важливо?

Це необхідно для залучення уваги громадськості до неконтрольованих витрат ресурсів планети. У набагато більшій мірі значення акції не економічне, це – можливість для великого числа людей задуматися про розумне споживання електроенергії – не тільки в "Годину Землі", але і в повсякденному житті.

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Раніше ми писали, що бережливе використання електроенергії допомагає зберегти навколишнє середовище. Тому акцію підтримують і споживачі, і виробники електроенергії.

Нагадаємо, що в умовах постійного скорочення незайманих природних територій та посилення наслідків зміни клімату, задача Години Землі 2019 – привернути увагу людей до важливості природи і надихнути їх діяти для її збереження.

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь" , В якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках ... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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