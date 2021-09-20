Теракт і вбивства на Майдані: заарештований ексчиновник МВС

Юрія Спаських затримали в суботу ввечері з дозволу суду в Херсонській області

Сьогодні 20 вересня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту для ексзаступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС в Києві Юрія Спаських. Його затримали в Херсонській області в минулу суботу ввечері за рішенням суду.

Про це в Facebook повідомляє Адвокатська дорадча група.

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За даними цієї організації, Юрій Спаських – це колишній заступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки київської міліції. Він може бути причетний до вбивств, скоєних в першій половині 18 лютого 2014 року.

За даними Офісу генпрокурора, підозрюваний виконав злочинний наказ керівництва київської міліції: перевищив свої повноваження і організував терористичний акт. За відомостями прокуратури, в результаті цього троє мітингувальників були вбиті, 14 людей отримали тяжкі тілесні ушкодження, а 59 – травми середньої тяжкості.

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Крім причетності до вбивств і теракту, йому інкримінують незаконне перешкоджання проведенню мітингів і замахи на вбивства.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що після того, як на початку вересня фігуранту кримінальної справи була повідомлена підозра, той вирішив переховуватися від слідства. Після був оголошений у розшук і затриманий у Херсонській області.

Розслідування справ Майдану; що вдалося зробити в 2020 році

Раніше ми повідомляли, що Генеральний прокурор Ірина Венедиктова відзвітувала про розслідування "справ Майдану", відмітивши суттєву активізацію в цьому питанні: в 2020 році повідомлено утричі більше підозр і направлено обвинувальних актів до суду, ніж у 2019-му.

Повідомлено про підозру 42 особам, серед яких 24 працівники органів внутрішніх справ, три прокурори, п'ять суддів, 10 цивільних осіб; Заарештований 31 підозрюваний, із яких 25 – колишні правоохоронці, четверо – колишні чиновники, двоє – цивільні особи. Ці рішення суду дають можливість почати процедуру екстрадиції і просити дозвіл на спеціальне досудове розслідування. 20 таких дозволів отримано за останній рік; Тільки за два останні місяці отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно шістьох колишніх високопосадовців та двох правоохоронців; Заочне наслідок дозволено стосовно колишніх глави СБУ і його першого заступника, міністра оборони, міністра внутрішніх справ і його заступника, командувача Внутрішніх військ; Завершено розслідування стосовно двох підозрюваних у викраденні і катуванні Ігоря Луценка і Юрія Вербицького, а також у вбивстві останнього, і 11 лютого обвинувальний акт спрямований до суду; До суду направлено також утричі більше, ніж в 2019 році, обвинувальних актів – 27 щодо 40 людей.

Що в планах щодо "справ Майдану" на 2021 рік

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Венедиктова розповіла, що підтримка публічного обвинувачення прокурори забезпечують в 95 судових "справах Майдану" за звинуваченням 195 людей.

"Ми продовжуємо постійну роботу з розшуку підозрюваних... Серед перспектив на цей рік – завершення судового розгляду в суді першої інстанції по розстрілів на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року. З огляду на періодичність судових засідань, ми маємо підстави розраховувати на вирок до кінця 2021-го", – заявила вона.

У планах ОГП – початок заочних судових процесів стосовно колишнього керівництва держави за події 18-20 лютого 2014 року, а також "тітушок", які на замовлення ексглави МВС викрадали і катували активістів, в тому числі Вербицького.

Нагадаємо, що після ночі на свободу суд заарештував вбивцю активіста Майдану Юрія Вербицького.

Також нагадаємо хроніку вуличних боїв на Майдані 20 лютого: снайпери на дахах і "коктейлі Молотова".