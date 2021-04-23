Ексчиновнику СБУ Нескоромному несподівано скасували арешт: що пішло не так

Колишній СБУшник виявляється і не в розшуку, хоча правоохоронці заявляли, що шукають його. Але і це ще не все

Київський апеляційний суд Києва скасував заочний арешт ексзаступника глави СБУ Дмитра Нескоромного, який підозрюється в організації замаху на вбивство іншого чиновника спецслужби.

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Про це йдеться в рішенні суду.

Чому скасували арешт?

Засідання суду в закритому режимі відбулося ще 6 квітня, але рішення оприлюднили тільки зараз. Адвокат у своїй скарзі зазначив, що СБУ не мала права розслідувати справу стосовно свого співробітника і підписувати повідомлення про підозру.

Крім того, захист скаржилася на неналежне повідомлення про підозру Нескоромного: ексСБУшнику залишили текст підозри на прохідній його будинку, на роботі і вручили його сестрі.

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29 січня СБУ оголосила Нескоромного в розшук. Але як стало відомо Апеляційному суду, спецслужба лише винесла постанову, але не направила в Інтерпол відповідне клопотання. Таким чином суд визнав відсутність підозрюваного в міжнародному розшуку.

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"Постанова слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 лютого 2021 року, яким задоволено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до 10 квітня – скасувати", – йдеться в рішенні суду.

У чому підозрюють Нескоромного

Колишньому заступнику голови СБУ оголосили про підозру в підготовці замаху на вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Нескоромний нібито разом з іншим співробітником цього органу Юрієм Расюком намагався організувати замах на генерала. Вартість операції по усуненню потерпілого вони оцінили в 50 000 доларів.

Расюк був затриманий і заарештований в січні поточного року. Нескоромний виїхав з України і йому повідомили про підозру заочно. 23 січня Нескоромного заочно заарештували без права на заставу. Джерело в правоохоронних органах стверджувало, що Наумова хотіли усунути, тому що він був перешкодою для отримання Нескоромним посади у керівництві СБУ.

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