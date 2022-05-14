Екскомандувач НАТО розповів, чому ЗСУ діють більш ефективно, ніж армія РФ

Росіянам буде дуже важко виправити свої військові помилки, вважає Філіп Брідлав

Філіп Бридлав нагадав, що ЗСУ завдали нищівної поразки армії РФ під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не була готова до війни, яку розпочала в Україні, військове керівництво РФ розробило хибні плани, а система ухвалення рішень в російській армії є неефективною.

Про це заявив генерал армії США Філіп Брідлав під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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Командувач Європейського командування Збройних Сил США і Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 2013-2016 роках нагадав, що Збройні сили України нанесли нищівної поразки армії РФ на Київщині.

"На півночі довкола Києва ця кампанія Росії, безумовно, провалилася. І, на мою думку, вони прийшли воювати на війну, до якої не були готові. Вони очікували одного, а отримали дещо абсолютно інше. І тут, безумовно, ми бачимо, що українці добре їм дали прочухана насправді, росіяни там зазнали нищівної поразки", – наголосив він.

Генерал вважає, що росіянам буде дуже важко виправити свої військові помилки.

"Ті з нас, хто командував великими військовими силами, знають, що якщо ти починаєш війну, починаючи з помилкової позиції, то поправити це по ходу війни дуже важко. І зараз Путін потерпає від того, що їхні плани були неправильно розроблені з самого початку, були прийняті неправильні рішення", – сказав Філіп Брідлав.

На його думку, поразка під Києвом досить серйозно вразила моральний і бойовий дух росіян.

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Генерал також зазначив, що система ухвалення рішень в російській армії є неефективною, на відміну від української.

"Ми багато в чому покладаємося на підготовку наших солдатів і сержантів. Це забезпечує велику витривалість на полі бою. До таких питань навіть, як харчування. Ми на цьому рівні сержантів багато чого вирішуємо. А в росіян, ми бачимо, це абсолютно по-іншому. Тому ваші війська можуть бути меншими, але на полі бою ними командують набагато вправніші ваші молоді лідери, молоді командири", – сказав він.

На думку екскомандуючого НАТО, українське військо демонструє західний підхід до військової науки.

"І це якраз є ознакою західного підходу до військової науки, оскільки ми багато в чому покладаємося на молодих лейтенантів, на сержантський корпус. Саме на цьому рівні прийняття рішень відбувається все найголовніше. І Україна може пишатися тим, що на цьому рівні в неї все чудово. У Росії цього немає", – резюмував Філіп Брідлав.

Раніше "Сегодня" повідомляв, що в Луганській області українські військові розбили окупантів, які намагалися прорватися через річку Сіверський Донець біля села Білогорівка.