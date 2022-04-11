Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Екснардеп Береза влаштував скандал через вручення йому повістки в армію (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 квітня, 16:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сам політик стверджує, що до нього приходили не з військкомату
До Борислава Берези прийшли додому з повісткою в армію. Фото: колаж "Сьогодні"
До Борислава Берези прийшли додому з повісткою в армію. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній народний депутат Борислав Береза влаштував скандал, коли до нього додому прийшли люди у військовій формі, щоб вручити повістку. У підсумку він викликав поліцію та зателефонував знайомому для консультації щодо того, що робити.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Карточный Офис".

Реклама

На записі можна побачити, що Береза відмовляється підписувати повістку до військкомату. Через це він викликав правоохоронців і сказав, що чекатиме на них, бо сумнівається, що до нього прийшли люди саме з військкомату.

Пізніше колишній нардеп на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 11 квітня він таки з'явився до військкомату за місцем проживання.

"Сам прийшов. Обізначився. А тут, у військоматі, ніхто, про повістку для мене, нічого не знає. Не зважаючи на те, що в мене немає військової спеціальності я готовий залучится до ЗСУ. Тому і прийшов сьогодні", – заявив Береза.

Реклама

Борислав Береза прийшов до військкомату. Фото: Facebook/Борислав Береза

СБУ затримала нардепа Шевченка під час спроби покинути Україну

При спробі перетину кордону із Польщею затримали народного депутата Євгенія Шевченка. Цю інформацію "Сьогодні" підтвердили в українських силових структурах.

Реклама

За попередньою інформацією, співробітники Служби безпеки України доставили його до Києва.

Крім цього, нагадуємо, що українським чоловікам віком від 18 до 60 років в умовах воєнного стану заборонено залишати межі країни.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19500
Особовий склад
2
Літаки 154
Літаки
3
Гелікоптери 137
Гелікоптери
4
Танки 725
Танки
5
ББМ 1923
ББМ
6
Артилерія 347
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 111
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 119
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1387
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Анастасія та Антон – медики з Харкова. Вони вирішили не виїжджати з рідного міста, а приєдналися до волонтерського центру та зараз активно допомагають землякам. А ще вони зіграли перше весілля у харківському метро. Одна зі станцій стала “загсом”, а друзі і люди, що сховалися тут, - свідками. Життя має продовжуватися всупереч ворогові та війні!
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Наші янголи-охоронці

Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.78

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти