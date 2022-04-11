Екснардеп Береза влаштував скандал через вручення йому повістки в армію (відео)

Сам політик стверджує, що до нього приходили не з військкомату

До Борислава Берези прийшли додому з повісткою в армію. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній народний депутат Борислав Береза влаштував скандал, коли до нього додому прийшли люди у військовій формі, щоб вручити повістку. У підсумку він викликав поліцію та зателефонував знайомому для консультації щодо того, що робити.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Карточный Офис".

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На записі можна побачити, що Береза відмовляється підписувати повістку до військкомату. Через це він викликав правоохоронців і сказав, що чекатиме на них, бо сумнівається, що до нього прийшли люди саме з військкомату.

Пізніше колишній нардеп на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 11 квітня він таки з'явився до військкомату за місцем проживання.

"Сам прийшов. Обізначився. А тут, у військоматі, ніхто, про повістку для мене, нічого не знає. Не зважаючи на те, що в мене немає військової спеціальності я готовий залучится до ЗСУ. Тому і прийшов сьогодні", – заявив Береза.

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Борислав Береза прийшов до військкомату. Фото: Facebook/Борислав Береза

СБУ затримала нардепа Шевченка під час спроби покинути Україну

При спробі перетину кордону із Польщею затримали народного депутата Євгенія Шевченка. Цю інформацію "Сьогодні" підтвердили в українських силових структурах.

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За попередньою інформацією, співробітники Служби безпеки України доставили його до Києва.