Екс-працівник ДСНС створив банду та торгував зброєю на Львівщині

Під час обшуків, крім зброї та боєприпасів, у зловмисників знайшли 25 кілограм ртуті

У Львівській області накрили банду, яка торгувала зброєю. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львівській області викрили банду, яка організувала нелегальний бізнес на продажі зброї, боєприпасів та ртуті. Серед злочинців колишній керівник одного з підрозділів ДСНС України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури та місцеве видання ZAXID.NET.

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Зловмисники влаштували торгівлю у Дрогобицькому районі. Банда більше двох місяців регулярно продавала заборонені речовини.

Крім того, ртуть планували продати закордон. Її використовують для виготовлення бомб, а також як отруту.

Затримання і 25 кг ртуті

Одного з торговців взяли на гарячому, під час продажу пістолета та набоїв за 2 тисячі доларів. Також він продавав півкілограма ртуті.

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Потім затримали ще двох спільників. Всі вони – жителі Закарпатської області. Серед них – колишній працівник ДСНС та чоловік, який відсидів у в'язниці.

Далі правоохоронці провели обшуки в будинках підозрюваних та вилучили:

понад 200 бойових припасів до вогнепальної зброї,

зброю,

25 кг речовини візуально схожої на металічну ртуть.

Покарання зловмисникам

Наразі відкрите провадження за статтями Кримінального кодексу щодо незаконного зберігання зброї (за це можна отримати до 7 років тюрьми) та незаконного зберігання з метою збуту отруйних речовин (можна отримати до 5 років тюрьми).

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Організатору уже повідомили про підозру у вчиненні вказаних злочинів, його арештували. Вирішується питання про призначення ряду експертиз та повідомлення про підозру іншим учасникам групи.

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