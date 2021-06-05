Екс-заступника секретаря РНБО Кривоноса звільнили з лав ЗСУ. Що сталося

Генерал Кривонос 32 роки перебував на службі в Збройних Силах України – він був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій

Колишнього заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса звільнили з лав Збройних сил України.

Реклама

Про це він написав в Facebook.

"Звільнено з лав Збройних сил України... Звільнено без рапорту. Служити державі хотів, але прислужувати не буду і не вмію. Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча їх досить", – написав Кривонос.

Він 32 роки перебував на службі в ЗСУ – своє звільнення вважає початком "нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".

Нагадаємо, що Кривонос був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Пізніше, 12 березня 2019, року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив його першим заступником секретаря РНБО.

Реклама

А 29 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський звільнив Кривоноса з цієї посади.

В тренді Скандал зі сходженням на Еверест. Українку звинуватили в шахрайстві

Кривоноса звільнили з ЗСУ / Фото: 5 канал

Раніше ми повідомляли, що своє звільнення з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Кривонос назвав "новорічним подарунком".