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Екс-заступника секретаря РНБО Кривоноса звільнили з лав ЗСУ. Що сталося

5 червня, 12:29

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Генерал Кривонос 32 роки перебував на службі в Збройних Силах України – він був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій

Колишнього заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса звільнили з лав Збройних сил України.

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Про це він написав в Facebook.

"Звільнено з лав Збройних сил України... Звільнено без рапорту. Служити державі хотів, але прислужувати не буду і не вмію. Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча їх досить", – написав Кривонос.

Він 32 роки перебував на службі в ЗСУ – своє звільнення вважає початком "нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".

Нагадаємо, що Кривонос був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Пізніше, 12 березня 2019, року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив його першим заступником секретаря РНБО.

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А 29 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський звільнив Кривоноса з цієї посади.

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Кривоноса звільнили з ЗСУ

Кривоноса звільнили з ЗСУ / Фото: 5 канал

Раніше ми повідомляли, що своє звільнення з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Кривонос назвав "новорічним подарунком".

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