Ексклюзивний прогноз погоди на весну: а весни майже не буде

На українців у нинішньому році чекає пізня весна, зате літо настане раніше, ніж за календарем – спека почнеться вже в середині травня. Такі прогнози погоди на найближчі 90 днів.

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Якою очікується погода в кожному з трьох весняних місяців, докладно з'ясував сайт "Сегодня". Наші експерти – кліматологи Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС і НАН України. Це заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова і заввідділом прикладної метеорології і кліматології Віра Балабух.

А також найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань.

Про те якою буде погода в році, що наступив, читайте тут: Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік

Інфографіка – за розрахунками Леоніда Горбаня.

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/ Фото: Сьогодні

Вазарі Мартазінова: Тепло прийде в середині березня

Попередній прогноз Вазіри Мартазинової про те, що в кінці лютого на територію України прийде серйозне потепління, виявився точним. Але, за її словами, холоди в березні ще повернуться.

"Відлига буде недовгою, в березні знову вдарять морози і снігопади, – каже Вазіра Мартазінова. – Але сильних морозів, більше 10-15 градусів вночі, вже не очікуємо. У другій половині березня знову потеплішає".

Також Мартазінова розрахувала, що квітень і травень очікуються зі змінною погодою і великою, навіть екстремальною, кількістю опадів. Про це говорять дослідження довготривалих переміщень повітряних мас у Північній півкулі.

Кліматологиня пояснила, що сезонні прогнози погоди відрізняються від прогнозів на кілька днів. Вони передбачають не стан атмосфери, а її циркуляцію. Тобто, які великомасштабні циркуляційні процеси будуть переважати, де будуть формуватися повітряні маси, куди вони будуть переміщатися, як довго затримуватися на певній території. Порівняння цих розрахунків із середніми багаторічними даними дає уявлення про те, наскільки ці процеси можуть бути аномальними.

Віра Балабух: Арктика про себе ще нагадає

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Як розповіла нам Віра Балабух, за розрахунками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США і Європейського центру середньострокових прогнозів, істотних місячних і сезонних аномалій приземної температури повітря та кількості опадів в Україні навесні не очікується. А от рясний сніг, що випав у січні і лютому, навесні позитивно позначиться на повноводності річок і знизить пожежонебезпеку в березні і квітні.

"Середні за сезон значення температури будуть у межах норми, при цьому нинішній березень може бути дещо прохолоднішим, ніж зазвичай, а травень теплішим, – каже Віра Балабух. – Враховуючи що вплив Ла-Нінья (див. нижче) і Полярного вихору на циркуляцію атмосфери в Північній півкулі буде зберігатися, хоча і зменшуватися з часом, можливі короткочасні потрапляння арктичного повітря з півночі, північного заходу і сходу, які зумовлять нестійку погоду, особливо в першій половині весни".

Нагадаємо: Ла-Нінья (іспанською "Малеча") – кліматичне явище, що регулярно виникає в тропічних широтах південної частини Тихого океану. Його суть у тому, що стабільний східний вітер жене теплу воду від берегів Перу і Чилі в сторону Індонезії і Австралії. В результаті на поверхню піднімається холодна вода з морських глибин, і в регіоні настає похолодання.

Зворотне явище, коли температура води і повітря біля узбережжя Південної Америки підвищується, зветься Ель-Ніньо ("Малюк"). Чергування Ель-Ніньо і Ла-Ніньї називається Південною осциляцією. Вона може тривати від трьох до восьми років.

Леонід Горбань: Весна буде пізньою і короткою

Народний синоптик Леонід Горбань, який, нагадаємо, у своїх розрахунках використовує старовинну методику: Брюсів календар, який враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи, розрахував ексклюзивно для сайту "Сегодня", якою буде погода навесні помісячно. Але він уточнив: тому що в Україні сім кліматичних зон, то усереднений прогноз показує лише загальні тенденції погоди в цьому місяці.

"Імовірність мого прогнозу – близько 75%, в окремих регіонах, припустимо, дощ пройде на 1-2 дні пізніше або раніше, ніж за усередненим прогнозом. Але середньострокові погодні тенденції на кожен місяць прогноз показує правильно", – роз'яснив Леонід Горбань.

В цілому, за його розрахунками, весна виявиться пізньою і короткою. У березні вона часом буде схожою на теплу зиму, а в травні – на тепле комфортне літо.

Березень – зима

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Місяць почнеться снігом, дощами і морозами, але холоди підуть уже 5-6 березня, опади припиняться, вдень температура підніметься вище нуля. По-справжньому весняна погода протримається з 10-го по 15-16 березня, потім знову повернеться зима. В кінці другої третини можливий сніг із дощем і нічними морозами до -3 градусів. Лише останні 10 днів березня виявляться теплими, ближче до квітня "запахне весною" по-справжньому.

Квітень – весна

На жаль, "запах весни" випарується швидко. Перший квітневий тиждень очікується холодним, без опадів, але з нічними морозами до -3 градусів. До кінця першої третини потеплішає, але небо затягнеться хмарами і підуть дощі. До середини місяця знову похолодає. Температурні гойдалки продовжаться всю другу половину квітня: кожні 3-5 днів теплі погожі дні чергуватимуться з прохолодними. Денна температура підніметься до +20 градусів лише в 20-х числах місяця. Закінчиться квітень зливами, але середньодобова температура вже не опуститься нижче +12...14 градусів.

Травень – літо

Весь травень, за розрахунками Леоніда Горбаня, буде теплим, часом спекотним і з рясними грозовими дощами. Лише 6-8-го числа після сильної холодної зливи можливе коротке зниження температури до +10...12 градусів удень. У північних і східних регіонах у ці дати не виключені навіть нічні заморозки, там температура опуститься до 0 градусів. Але вже до 10 травня стрімко потеплішає, і почнеться справжнє літо. У 20-х числах травня спека зашкалюватиме вище 30 градусів. Але в третій третині після двох періодів коротких, але рясних злив встановиться комфортна погода – вдень 25-27 градусів тепла. А ось до кінця весни трохи похолоднішає, вдень до +20...22 градусів.

Спека повернеться в перших числах червня, але про те, яким буде літо – в наступних публікаціях.

Є в Україні ще один провісник погоди: це бабак Тимко Третій. Яку весну напророкував нам волохатий – дивіться в сюжеті.

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