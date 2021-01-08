Експерт розповів, чому частина українців ніколи не захворіє коронавірусом

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко пояснив, чому інфікуються коронавірусом не всі, хто з ним перетинається.
На це впливає ряд факторів, зокрема, генетика і імунітет, заявив Комісаренко в інтерв'ю " РБК Україна ".
"Це залежить від дози вірусу. Залежить ще й від того організму, у який вірус потрапляє. Можливо, у цього організму, у цієї людини вже існує природній імунітет. Можливо, цей природній імунітет виробився проти тих коронавірусів, якими людина хворіла раніше", – говорить Комісаренко.
Академік нагадав, що типів коронавірусу, якими хворіють люди, всього сім.
"Чотири – ті, які щороку спричиняють у нас гострі респіраторні захворювання, вони проходять досить легко й інколи ми на них не звертаємо особливої уваги. І три – вкрай небезпечні. Це перший SARS-CoV 2002-2004 років, MERS-CoV 2012 року й останній – SARS-CoV-2", – розповів він.
За його словами, можливо, у людей існує перехресний імунітет.
"По-друге, у людей просто може бути потужна імунна система. Вона залежить від багатьох чинників: від генетики, від харчування, від утоми тощо. Якщо в людини потужна імунна система, вона може побороти вірус, який потрапив до її організму, наприклад, від тих людей, які живуть поруч із ним", – сказав Сергій Комісаренко.
Він також додав, що є люди, які ніколи не захворіють коронавірусом.
"Також є люди, які можуть самі не хворіти, а бути розповсюджувачами", – зазначив Комісаренко.
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