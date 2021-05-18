Екстрадиція Коломойського в США – ЗМІ розповіли про плани Офісу президента

За словами джерела, позбавляти бізнесмена українського громадянства поки не будуть. Це ж стосується і чуток про введення проти олігарха персональних санкцій

Ігор Коломойський / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Влада не збирається екстрадувати українського олігарха Ігоря Коломойського до США в межах відкритих проти нього кримінальних справ.

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Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на джерело в оточенні президента.

Нещодавно глава держави своїм указом позбавив українських паспортів фігурантів списку санкцій РНБО, бо у них є громадянство інших країн.

Однак, за словами джерела, застосовувати таку саму процедуру щодо Коломойського поки що не будуть. Це ж стосується і чуток про введення проти бізнесмена персональних санкцій.

Також співрозмовник видання зазначив, що олігарха не будуть екстрадувати до США за відкритими щодо нього кримінальними провадженнями – масштаб проблем на цей момент дещо перебільшений.

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"Так всі говорять, ніби його вже ФБР розшукує. А це не так. Там іде нормальний юридичний процес, тривають суди, він в них бере участь", – уточнив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Офісі президента сказали "спасибі" за санкції США проти Коломойського. Рішення адміністрації Байдена допоможе Україні стати сильною і незалежною, вважають на Банковій.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, за що проти Коломойського США ввели санкції.