Екстрадиція Коломойського в США – ЗМІ розповіли про плани Офісу президента

Ігор Коломойський / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Влада не збирається екстрадувати українського олігарха Ігоря Коломойського до США в межах відкритих проти нього кримінальних справ.
Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на джерело в оточенні президента.
Нещодавно глава держави своїм указом позбавив українських паспортів фігурантів списку санкцій РНБО, бо у них є громадянство інших країн.
Однак, за словами джерела, застосовувати таку саму процедуру щодо Коломойського поки що не будуть. Це ж стосується і чуток про введення проти бізнесмена персональних санкцій.
Також співрозмовник видання зазначив, що олігарха не будуть екстрадувати до США за відкритими щодо нього кримінальними провадженнями – масштаб проблем на цей момент дещо перебільшений.
"Так всі говорять, ніби його вже ФБР розшукує. А це не так. Там іде нормальний юридичний процес, тривають суди, він в них бере участь", – уточнив він.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в Офісі президента сказали "спасибі" за санкції США проти Коломойського. Рішення адміністрації Байдена допоможе Україні стати сильною і незалежною, вважають на Банковій.
Читайте докладніше в нашому матеріалі, за що проти Коломойського США ввели санкції.