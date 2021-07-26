Екстрена посадка літака Belavia в Росії та обстріл позицій ЗСУ на Донбасі – головні новини СЬОГОДНІ

26 липня літак Belavia приземлився в аеропорту "Домодєдово", а бойовики обстріляли позиції ВСУ. Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 26 липня, бойовики вдарили з великокаліберної артилерії по позиціях ЗСУ, а літак білоруської авіакомпанії Belavia, який прямував з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини 26 липня.

НП з літаком Belavia

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Літак Belavia подав сигнал лиха над Воронезькою областю через годину після вильоту. Лайнер приземлився в аеропорту Домодєдово (Московська область). На борту знаходилися 189 пасажирів і 7 членів екіпажу.

Як спочатку повідомили, на борту літака спрацював датчик несправності тиску. Пізніше стало відомо, що спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів. Через кілька годин пасажирів в Анталію відправили запасним літаком. Після того як спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів, екіпаж ухвалив рішення про відключення двигуна, зниженні до висоти в 8 тис. футів і заході на посадку в "Домодєдово" (Росія, Московська область).

Росія вдарила з артилерії по ЗСУ

На Донбасі бойовики вдарили з великокаліберної артилерії по позиціях ЗСУ, в результаті чого поранення отримали чотири бійці, ще троє – бойові травми.

Проросійські бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" з забороненого Мінській угоді важкого артилерійського озброєння. Українські військові відкрили вогонь у відповідь, повідомили в ЗСУ.

Нова хвиля епідемії в Україні

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Глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, народний депутат Михайло Радуцький заявив, що Україну вже почав атакувати "Дельта" – штам, а з приходом осені очікується нова хвиля епідемії. Тому необхідно терміново збільшувати темпи вакцинації населення.

Він закликав місцеву владу відкривати додаткові центри вакцинації, посилювати роботу з керівництвом підприємств, населенням, щоб встигнути вакцинувати якомога більше людей, адже насувається нова хвиля "корони".

В тренді Сильна спека і теплі грозові дощі: якою буде погода до кінця липня

Зеленський підписав указ про радника президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який затверджує положення про радника президента України.

Про що йдеться в документі:

посаду радника президента України відноситься до посад патронатної служби президента;

кандидат на неї призначається і звільняється безпосередньо главою держави. Радник підпорядковується безпосередньо президенту;

основні завдання радника президента: розробка та внесення в установленому порядку пропозицій президентові щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.

радник здійснює моніторинг інформаційного простору України, готує пропозиції щодо забезпечення дотримання прав громадян в інформаційній сфері та свободи діяльності засобів масової інформації.

радник здійснює аналіз нормативно-правових актів, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення.

Кравчук в реанімації

Перший український президент Леонід Кравчук досі в реанімації. Політик перебуває там ще з кінця червня, тоді йому зробили операцію на серці.

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Політика прооперували ще 29 червня. Через це він вперше за багато років пропустив урочисте засідання Верховної Ради, проведене з нагоди Дня Конституції. Про проведену операцію розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: