"Екстрена валіза" для сім'ї та домашніх тварин: як зібрати все найпотрібніше

Можливе вторгнення Російської Федерації на територію України обговорюється всюди. Найперше правило – не панікуйте, але будьте готові. Для початку зберіть "тривожну валізу".
Сайт "Сьогодні" розповідає, як зібрати екстрену валізу для всієї родини.
Що покласти в "тривожну валізу" для дитини
Документи
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Найголовніше – візьміть свідоцтво про народження дитини (оригінал та копію). Також необхідно покласти у валізку фотографію з батьками, а на звороті написати телефони родичів, повну адресу, ПІБ дитини та групу крові.
Також у "тривожну валізку" дитину необхідно покласти наступне:
- Дві пляшки води
- Батончики, льодяники
- Сухофрукти
- Потрібні лікарські препарати
- Серветки (вологі та сухі)
- Носовичок
- Туалетний папір
- Невеликий рушник, зубну пасту та щітку, мило
- Лейкопластир
- Антисептики
- Захисна маска для обличчя
- Ліхтарик
- Іграшки
Одяг
У валізці обов'язково має бути комплект змінного одягу, у тому числі й теплого. Найголовніше – змінні шкарпетки та труси.
Крім того, в дитячу валізку можна покласти телефон, якщо ваша дитина користується зв'язком, а також трохи грошей.
Що взяти тварині у разі НП
Що потрібно придбати?
- Запас корму якого вистачить мінімум на місяць.
- Декілька пляшок питної води для тварин.
- Засоби для прибирання на випадок, якщо тварину потрібно вигулювати, але це буде неможливо.
- Ветеринарна аптечка.
- Перенесення для тварини.
Що потрібно зробити у будь-якому випадку?
- Зробіть тварині необхідні щеплення.
- Міжнародний паспорт тварини зберігайте поряд зі своїми документами.
- Повісьте адресник і не вигулюйте тварину без повідка.
- Обговоріть із рідними, що робитимете з домашнім вихованцем у разі НС.
Ці рекомендації актуальні завжди і будуть корисні за будь-яких обставин.
Що варто взяти із собою
Документи:
Копії важливих документів – паспорти, автомобільні права, документи на нерухомість та автомобіль. Все необхідно запакувати в поліетилен.
Гроші з карток краще зняти і взяти з собою.
Їжа та посуд:
- металеві казанок, флягу, ложку, чашку;
- запас питної води на 1-2 дні, по можливості його треба періодично оновлювати (3 літри води на особу на добу);
- запас їжі на пару днів: висококалорійні солодощі (чорний шоколад з горіхами, льодяники), тушонку, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Якщо дозволяє місце – крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.
Одяг:
- два комплекти нижньої білизни, дві пари бавовняних шкарпеток, шкарпетки з вовни;
- штани, куртка, каремати/спальні мішки;
- сорочку або кофту, плащ-дощовик, плетену шапочку, рукавички, шарф та зручне взуття;
- нитки, голки.
Зв'язок:
- блокнот, ручка, перелік важливих номерів у блокноті;
- павербанки, зарядки, батарейки;
- радіоприймач на батарейках;
- карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв'язку та умовне місце зустрічі вашої родини.
Медикаменти та засоби гігієни:
- зубна щітка та паста, невеликий брусок мила, рушник (бувають похідні пресовані), туалетний папір, пару пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;
- активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальний), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), пенталгін (знеболюючий), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії) та ліки, які ви приймаєте регулярно. Також в аптеці мають бути контакти власних лікарів та рецепти ліків.
- сухий та медичний спирт, санітайзер, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;
- засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки різних розмірів та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із можливістю фіксації; пластирі різних розмірів; атравматичні ножиці для розрізання на постраждалій людині одягу;
- великий шматок тканини, де можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци.
Якщо дозволяє місце, можна взяти:
- намет,
- поліуретановий килимок,
- спальник.
- ліхтарик,
- сірники,
- запальничку,
- свічки.
Також можна покласти компас, годинник (краще водонепроникний), ніж, сокиру, сигнальні засоби, наприклад, свисток. Декілька сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів. Якщо їх розрізати, з них можна зробити намет або намет, рулон широкого скотчу.